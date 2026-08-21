Государство получило «золотую акцию» в аэропорту Шереметьево
Правительство применит специальное право для участия России в управлении международным аэропортом Шереметьево. Так называемая «золотая акция» позволит защитить интересы государства и не допустит перехода акций в собственность иностранцев, следует из распоряжения.
Возможность использования специального права («золотой акции») закреплена в п. 1 ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», передает ТАСС.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Шереметьево из перечня стратегических предприятий, после чего можно его полностью приватизировать. Глава государства поручил правительству при отчуждении акций Шереметьево предусмотреть условия о запрете их передачи под иностранный контроль и о модернизации мощностей аэропорта. После исключения из списка государство должно получить специальное право на участие в управлении объектом — «золотую акцию».
В августе 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ об исключении московского аэропорта Шереметьево из списка стратегических предприятий. Этот указ разрешает приватизацию аэропорта и предусматривает право «золотой акции» для правительства России.
В соответствии с указом, правительство получит возможность блокировать ключевые решения компании при приватизации и должно предусмотреть запрет на передачу долей иностранным лицам. Аэропорт Шереметьево был внесен в перечень стратегических предприятий в октябре 2017 года, что предусматривало ограничения на приобретение акций иностранцами и особый порядок банкротства.
В конце 2024 года Владимир Путин также разрешил выкуп 25% доли немецкой компании Fraport в петербургском аэропорту Пулково. В декабре 2023 года президентским указом была создана новая структура ООО «Холдинг ВВСС» для управления Пулково, при этом голоса части иностранных инвесторов были заблокированы.