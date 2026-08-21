Государство получило «золотую акцию» в аэропорту Шереметьево

Правительство применит специальное право для участия России в управлении международным аэропортом Шереметьево. Так называемая «золотая акция» позволит защитить интересы государства и не допустит перехода акций в собственность иностранцев, следует из распоряжения.

Возможность использования специального права («золотой акции») закреплена в п. 1 ст. 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», передает ТАСС.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Шереметьево из перечня стратегических предприятий, после чего можно его полностью приватизировать. Глава государства поручил правительству при отчуждении акций Шереметьево предусмотреть условия о запрете их передачи под иностранный контроль и о модернизации мощностей аэропорта. После исключения из списка государство должно получить специальное право на участие в управлении объектом — «золотую акцию».