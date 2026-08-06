Путин разрешил полностью приватизировать аэропорт Шереметьево
Президент России Владимир Путин исключил московский аэропорт Шереметьево из списка стратегических предприятий и разрешил продать его государственную часть. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ
Согласно тексту указа, правительство получит право «золотой акции» в отношении АО «Шереметьево». Это предусматривает возможность госорганов заблокировать ключевые решения компании при приватизации.
Кроме того, правительство должно предусмотреть запрет на передачу долей иностранным лицам и изменение основного вида деятельности компании при отчуждении акций. Указ вступает в силу со дня подписания.
Впервые аэропорт Шереметьево разрешили приватизировать еще в 2015 году. В октябре 2017-го авиагавань внесли в перечень стратегических предприятий. Помимо прочего, этот статус предполагает ограничения на приобретение акций компании иностранцами и невозможность продать долю государства (около 30%) без специального указа президента. Кроме того, для стратегических предприятий предусмотрен особый порядок банкротства.
В начале 2026 года дочерняя компания «Шереметьево» — ООО «Перспектива» — приобрела аэропорт Домодедово за 66,1 млрд рублей. Домодедово был передан государству после иска Генпрокуратуры в июне 2025 года, поскольку его бенефициары, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, являлись иностранными гражданами и управляли стратегическим предприятием в нарушение закона. Аэропорт Внуково в июле 2026 года выкупит 25% долей ООО «Перспектива» за 16,5 млрд рублей, став партнером Шереметьево в управлении Домодедово.
В марте 2026 года работа аэропорта Шереметьево уже была ограничена: он принимал и отправлял суда только по согласованию с органами из-за массированных атак беспилотников на Москву. В январе 2026 года Генеральная прокуратура удовлетворила иск о национализации активов Домодедово, оценив его в 1 трлн рублей.
Доля государства в Шереметьево в 2020 году составляла 30,46%, тогда Росимущество получило заявку от «Шереметьево холдинг» на ее выкуп. Эта сделка, если бы состоялась, могла стать рекордной для отрасли, оцениваясь в 50–70 млрд рублей.