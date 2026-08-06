Путин разрешил полностью приватизировать аэропорт Шереметьево

Составлено ИИ-Ассистентъ

В начале 2026 года дочерняя компания «Шереметьево» — ООО «Перспектива» — приобрела аэропорт Домодедово за 66,1 млрд рублей. Домодедово был передан государству после иска Генпрокуратуры в июне 2025 года, поскольку его бенефициары, Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, являлись иностранными гражданами и управляли стратегическим предприятием в нарушение закона. Аэропорт Внуково в июле 2026 года выкупит 25% долей ООО «Перспектива» за 16,5 млрд рублей, став партнером Шереметьево в управлении Домодедово.

В марте 2026 года работа аэропорта Шереметьево уже была ограничена: он принимал и отправлял суда только по согласованию с органами из-за массированных атак беспилотников на Москву. В январе 2026 года Генеральная прокуратура удовлетворила иск о национализации активов Домодедово, оценив его в 1 трлн рублей.

Доля государства в Шереметьево в 2020 году составляла 30,46%, тогда Росимущество получило заявку от «Шереметьево холдинг» на ее выкуп. Эта сделка, если бы состоялась, могла стать рекордной для отрасли, оцениваясь в 50–70 млрд рублей.