Ozon сообщил о возвращении приложений компании в Google Play

Приложения холдинга Ozon (MOEX: OZON) — Ozon, Ozon Fresh, Ozon Travel — вновь доступны для скачивания пользователям Android-устройств в магазине Google Play. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Ozon Селект и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе. После удаления мы подали апелляцию, и вы видите результат»,— заявили в компании.

Для тех, кто пользуется веб-версиями сервисов Ozon, необходимо установить российские сертификаты безопасности, напомнили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы в зарубежных браузерах (например, Google Chrome) российские сайты открывались без ограничений.

Приложения сервисов Ozon удалили из Google Play неделю назад — 14 августа. При этом правил магазина приложения Ozon не нарушал, заверили в компании. Сервисы Ozon оставались доступны для скачивания в App Store (магазин приложений Apple).