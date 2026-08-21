Ozon сообщил о возвращении приложений компании в Google Play
Приложения холдинга Ozon (MOEX: OZON) — Ozon, Ozon Fresh, Ozon Travel — вновь доступны для скачивания пользователям Android-устройств в магазине Google Play. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.
«Ozon Селект и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе. После удаления мы подали апелляцию, и вы видите результат»,— заявили в компании.
Для тех, кто пользуется веб-версиями сервисов Ozon, необходимо установить российские сертификаты безопасности, напомнили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы в зарубежных браузерах (например, Google Chrome) российские сайты открывались без ограничений.
Приложения сервисов Ozon удалили из Google Play неделю назад — 14 августа. При этом правил магазина приложения Ozon не нарушал, заверили в компании. Сервисы Ozon оставались доступны для скачивания в App Store (магазин приложений Apple).
Удаление приложений Ozon из Google Play произошло 14 августа 2026 года, тогда были удалены как основное приложение маркетплейса, так и его сервисы Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel. Все они оставались доступны в App Store. В тот же день, 12 августа, из Google Play удалили и приложение «Ozon Банка», которое попало под санкции Евросоюза.
Удаление приложений российских компаний из Google Play происходило и ранее в 2026 году. В июле из магазина пропали все приложения холдинга VK, включая «Одноклассники», Mail.ru и «Дзен», а также ранее соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер «Макс».