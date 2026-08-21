Гостиничный рынок Ленобласти готовится к стабилизации после роста тарифов

Аналитики Becar Asset Management отмечают стабилизацию цен на коллективные средства размещения (КСР) в Ленинградской области после резкого роста тарифов в 2024–2025 годах. При этом дефицит качественного предложения по-прежнему ограничивает спрос, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дефицит качественных отелей сдерживает развитие туризма в Ленобласти, отмечают аналитики

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Дефицит качественных отелей сдерживает развитие туризма в Ленобласти, отмечают аналитики

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Половина сертифицированных объектов размещения в регионе приходится на гостиницы категории 2* и ниже — 110 объектов. Еще 60 объектов, или 27%, относятся к категории 3*. Четырехзвездочных отелей насчитывается 40 (18%), пятизвездочных — 13 (5%).

Среднегодовой тариф на гостиничном рынке Ленобласти в 2025 — первом полугодии 2026 года составил 12,54 тыс. рублей в сутки, что на 7% выше показателя 2024–2025 годов. В отелях категории 5* средняя стоимость номера достигла 16,995 тыс. рублей в сутки, в гостиницах 4* — 9,08 тыс. рублей, 3* — 6,18 тыс. рублей.

Самые высокие тарифы зафиксированы в Курортном районе Санкт-Петербурга, на который приходится 35% номерного фонда в гостиничном формате. Второе место занимает Выборгский район Ленобласти, третье — Приозерский. Всеволожский район оказался на четвертой позиции, несмотря на ограниченное предложение: на него приходится около 15% номерного фонда.

В 2025 году Ленинградскую область посетили 8,9 млн туристов. По объему турпотока регион занял четвертое место среди субъектов РФ после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На 2026 год аналитики прогнозируют снижение показателя на 1–3%, до 8,8 млн поездок. Среди причин называются замедление экономики, восстановление зарубежного туризма и перераспределение спроса в пользу других российских регионов.

При этом текущую динамику эксперты рассматривают как коррекцию после значительного роста внутреннего туризма в 2024–2025 годах. Долгосрочные факторы привлекательности Ленобласти сохраняются — близость к Петербургу, высокий рекреационный потенциал и растущий спрос на качественный загородный отдых.

Средняя продолжительность пребывания туристов в КСР региона в 2025 году составила 3,5 суток. Объем ночевок достиг 5,5 млн, сократившись на 9% по сравнению с 2024 годом.

При этом совокупный объем заявленных инвестиций в гостиничную инфраструктуру Карельского перешейка на 2027–2035 годы превышает 120 млрд рублей. Большинство проектов предполагает создание аквакомплексов и wellness-инфраструктуры.

Появление нового предложения, по прогнозам аналитиков, позволит стабилизировать рынок. Ожидается, что тарифы будут расти примерно на 5–10% в год, а в 2028–2030 годах среднегодовая загрузка гостиниц составит около 64%.

«Дефицит современных КСР и объектов досуга — ключевое структурное ограничение роста показателей на рынке гостиничной недвижимости Ленинградской области. При этом практически полное отсутствие сетевого брендированного предложения свидетельствует о высоком потенциале развития локации»,— считает управляющий директор Vertical Hotels Раиль Муфазданов.

По его словам, интерес девелоперов к Ленобласти остается высоким. До 2030 года заявлен ввод современных мультифункциональных круглогодичных комплексов, рассчитанных на различные сегменты спроса. Это, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту турпотока, стоимости размещения и загрузки объектов.

Матвей Николаев