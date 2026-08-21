Полицейские залезали в окна, чтобы проверить иностранцев на Московском проспекте

Сотрудники полиции при поддержке ОМОН утром 21 августа провели рейд в хостелах на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция провела рейд в хостелах на Московском проспекте Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Полиция провела рейд в хостелах на Московском проспекте Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ходе проверки правоохранителям пришлось проникать в некоторые помещения через окна. Всего силовики проверили 384 человека, в том числе 375 иностранных граждан.

Семерых иностранцев доставили в отделы полиции. В отношении них составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ — за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили признаки организации незаконной миграции. По этому факту зарегистрирован материал по ст. 322.1 УК РФ.

Матвей Николаев