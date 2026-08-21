В Мурманской области задержали иностранца при попытке перейти границу с Норвегией

Сотрудники ФСБ задержали в Мурманской области иностранного гражданина, который, по данным ведомства, пытался незаконно пересечь границу с Норвегией. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ задержала в Мурманской области иностранца, подозреваемого в работе на спецслужбы Украины

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ ФСБ задержала в Мурманской области иностранца, подозреваемого в работе на спецслужбы Украины

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По версии спецслужбы, в 2023 году мужчина самостоятельно связался с украинскими спецслужбами через Telegram. Получив от них задание, он прибыл в Москву, где занимался сбором разведывательной информации.

В частности, иностранец, как утверждает ФСБ, на одном из московских вокзалов отслеживал грузовые железнодорожные составы, перевозившие нефтепродукты. Кроме того, он изучал расположение административных зданий в центре столицы, предположительно для подготовки диверсионных действий.

После выполнения задания мужчина вылетел из Москвы в Мурманск. Оттуда он намеревался незаконно пересечь российско-норвежскую границу, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

Матвей Николаев