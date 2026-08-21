«Ромета Капитал» рассчитывает получить право на разработку «Ивановского»

Прием заявок на участие в аукционе по предоставлению права на разведку и добычу золота на месторождении «Ивановский» в Красноярском крае завершен. Об этом свидетельствуют данные электронной торговой площадки «ГИС Торги».

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На участие в торгах поступило три заявки. В список претендентов вошли АО «Васильевский рудник» (контролируется инвестиционной компанией «Ромета Капитал»), ООО «Русзолото» и АО «Артемовский рудник», входящее в структуру ОАО «Майнэкс Ресорсес».

Стартовая цена аукциона — 286,7 млн руб., говорится в протоколе рассмотрения заявок на участие в торгах. Победителя определят 27 августа. Лицензия на добычу золота предоставляется на 25 лет.

Площадь участка составляет 4,55 кв. км. Месторождение разделено на два объекта — «Ивановский участок» и «Высота 830». Запасы рудного золота на Ивановском участке по категории C2 составляют 1,55 тонны, прогнозные ресурсы золота по Р1 оцениваются в 1,35 тонны со средним содержанием в 39,5 г на тонну, а серебра – 0,36 тонны со средним содержанием в 10,4 г на тонну.

На месторождении «Высота 830» запасы рудного золота по категории C2 достигают 1,89 тонны. Прогнозные ресурсы золота по Р1 учтены в размере 1,43 тонны со средним содержанием в 12,9 г на тонну, а серебра – 1,15 тонны со средним содержанием в 10,4 г на тонну.

Лолита Белова