Против осужденного по «делу Minecraft» Никиты Уварова начали новое расследование

Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении Никиты Уварова, осужденного в 2022 году по «делу Minecraft». Об этом сообщил «Ъ» адвокат фигуранта Владимир Васин. По какой статье обвиняют подростка, неизвестно, защитник знакомится с материалами следствия.

«Позвонила мать (Никиты Уварова — "Ъ"), рассказала о новом обвинении. Знаю, что его отправили в красноярское СИЗО №1»,— сказал господин Васин.

Никиту Уварова и еще двух подростков задержали оперативники ФСБ в Канске в 2020 году. На тот момент им было по 14 лет. Следствие обвиняло несовершеннолетних в обучении террористической деятельности и планах взорвать здания городских отделов МВД и ФСБ. Согласно фабуле дела, подростки интересовались анархизмом, изготавливали взрывчатые вещества и испытывали их в заброшенных зданиях. Следствие утверждало, что школьники расклеивали листовки в поддержку осужденного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, а также обсуждали идею построить копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft и взорвать его там.

10 февраля выездная коллегия Восточного окружного военного суда в Канске приговорила Никиту Уварова к пяти годам воспитательной колонии и штрафу 30 тыс. руб. Другим подросткам назначили три и четыре года условно, так как они сотрудничали со следствием. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Сам Уваров утверждал, что они «баловались» и мастерили «дымовушки и самодельные петарды».

Никита Черненко