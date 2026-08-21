Знание нейросетей прибавляет до 20 тыс. рублей к зарплате петербургских специалистов

Специалисты в Санкт-Петербурге, владеющие инструментами искусственного интеллекта, могут рассчитывать на зарплату на 5–20 тыс. рублей выше, чем их коллеги без таких навыков, сообщили в hh.ru. Максимальные предложения для IT-специалистов с AI-компетенциями достигают 250 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургским специалистам с навыками работы с нейросетями готовы платить на 20 тыс. рублей больше

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербургским специалистам с навыками работы с нейросетями готовы платить на 20 тыс. рублей больше

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Медианная предлагаемая зарплата в Санкт-Петербурге составляет 91,9 тыс. рублей. При этом заметная разница в доходах наблюдается в зависимости от навыков работы с нейросетями. С начала года работодатели разместили в городе около 2 тыс. вакансий, в которых требовались такие компетенции.

Наиболее существенный разрыв зафиксирован у копирайтеров и учителей: специалистам с навыками работы с нейросетями предлагают в среднем 90 тыс. рублей против 70 тыс. без них. Дизайнерам с AI-компетенциями готовы платить 92,9 тыс. рублей, тогда как без них — 87,7 тыс.

В число наиболее высокооплачиваемых вакансий для специалистов со знанием искусственного интеллекта вошли разработчик 1С с зарплатой 140–250 тыс. рублей, frontend-разработчик — до 250 тыс., лид-инженер по AI-разработке — до 200 тыс., SEO-специалист — до 172 тыс., QA-инженер — до 170 тыс., ведущий финансовый аналитик — от 160 тыс. и копирайтер для обучения нейросетей — до 133 тыс. рублей.

Работодатели, в частности, ценят возможность использовать нейросети для автоматизации рутинных задач — от генерации программного кода и подготовки текстов до финансового анализа.

Матвей Николаев