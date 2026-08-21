Холодный циклон принесет в Петербург дожди и температуру ниже нормы

В пятницу, 21 августа, Санкт-Петербург окажется под влиянием тыловой части уходящего циклона, центр которого в середине дня сместится к востоку Кольского полуострова. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, сообщает центр «ФОБОС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Циклон задержится в Петербурге: 21 августа ожидаются дожди и прохлада

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Циклон задержится в Петербурге: 21 августа ожидаются дожди и прохлада

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Температура воздуха в Петербурге составит +18…+20 градусов, в Ленинградской области — +17…+22. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами возможны порывы.

Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 757 мм ртутного столба, однако останется ниже климатической нормы.

Матвей Николаев