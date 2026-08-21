ФСБ задержала иностранца за попытку запустить дрон-разведчик в Москве

Иностранный гражданин пытался запустить FPV-дрон в Москве для наблюдения за зданиями органов государственного управления, объектами транспортной инфраструктуры и местами скопления людей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Сотрудники спецслужбы задержали его в августе на российско-норвежской границе.

По данным ФСБ, мужчина прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб, с представителями которых общался с 2023 года. Ему поручили наблюдать за административными зданиями в центре столицы, а также узнать, какие поезда на одном из московских вокзалов перевозят нефтепродукты.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). Он арестован. Во время допроса иностранец признал вину и рассказал, что является экспертом по БПЛА и искусственному интеллекту.

ФСБ отмечает, что Украина активизировала попытки совершения терактов в Москве и области. В спецслужбе напомнили о предотвращении массированной атаки беспилотников на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья. К организации теракта, по версии ФСБ, причастен украинский рэпер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер.