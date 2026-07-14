ФСБ: рэпер Киевстонер и дети причастны к подготовке атаки дронов в Подмосковье

Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, причастен к подготовке удара по стратегическому предприятию в Подмосковье. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии ФСБ, артист был причастен «к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ». В ведомстве заявили, что сейчас рэпер живет в Европе, где занимается «распространением наркотического вещества кокаина». Помимо рэпера, СБУ привлекала к организации теракта подростков 13-16 лет, добавили в ЦОС. По версии следствия, несовершеннолетние активировали SIM-карты для управления дронами, которые должны были ударить по стратегическому объекту.

Сотрудники ФСБ, как сообщается, заранее получили разведывательную информацию о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы. Исполнителем сорванного теракта назван россиянин. Следствие считает, что он собрал и активировал дроны в арендованном ангаре, а также наладил связь с зарубежными операторами БПЛА. По данным ФСБ, после атаки дронов мужчину должны были вывезти на Украину, однако его задержали российские силовики. Пособник-арендатор, помогавший исполнителю принимать груз, во время задержания открыл ответный огонь и был убит, добавили в ЦОС.

Подробности — в материале «Ъ» «Дроны прикрыли плиткой».