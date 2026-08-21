Минобороны России отчиталось об ударе по складам с оружием в порту Рени

Российские военнослужащие ночью 21 августа продолжили атаку на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, под удар попали склады с вооружением, военной техникой и имуществом в украинском порту Рени. При атаке вооруженных сил РФ применялись ударные беспилотники.

Накануне российское Минобороны отчитывалось об ударе по двум сухогрузам и резервуару с горюче-смазочными материалами в украинском порту Черноморск.