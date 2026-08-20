Минобороны России отчиталось об ударах по двум сухогрузам в порту Черноморск
Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам и резервуару с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в украинском порту Черноморск. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.
Как заявили в ведомстве, пораженные суда перевозили боеприпасы и военное имущество ВСУ, а в хранилище находилось топливо, предназначенное для использования украинскими военными. Удары нанесли с помощью беспилотников.
Министерство обороны России 19 августа также сообщало о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины в порту Черноморск и атаке на сухогруз с военным грузом в море вечером 18 августа. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами. Ранее, 9 августа, Вооруженные силы России поразили склады горюче-смазочных материалов и военного имущества ВСУ в порту Черноморск.
Российские военные регулярно наносят удары по украинским объектам и судам в Одесской области с середины июля 2026 года. Например, 7 августа 2026 года Минобороны России отчиталось о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту «Южный», а 6 августа 2026 года были поражены два сухогруза южнее и восточнее Одессы, осуществлявшие доставку грузов военного назначения. 4 августа 2026 года российская армия поразила контейнерный терминал с военными, а также склад с беспилотниками и комплектующими в порту Черноморск.