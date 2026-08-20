Минобороны России отчиталось об ударах по двум сухогрузам в порту Черноморск

Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам и резервуару с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в украинском порту Черноморск. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Как заявили в ведомстве, пораженные суда перевозили боеприпасы и военное имущество ВСУ, а в хранилище находилось топливо, предназначенное для использования украинскими военными. Удары нанесли с помощью беспилотников.