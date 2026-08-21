Восемь человек арестованы по делу о подготовке атаки БПЛА на завод в Подмосковье

По делу о подготовке атаки FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье арестованы восемь человек, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. О пресечении теракта и задержании предполагаемого исполнителя стало известно в июле.

Подозреваемый в подготовке атаки и семь его пособников проходят по ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК. Один из них при задержании оказал сопротивление и был убит, напомнили в российской спецслужбе.

В июле ФСБ предотвратила теракт на объекте военно-промышленного комплекса в Подмосковье. По данным ведомства, при атаке планировали использовать 35 БПЛА, снаряженных мощными взрывными устройствами. Их доставили в Россию контрабандой из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран, утверждают в ФСБ. Причастным к организации теракта ведомство называет украинского блогера и музыканта Альберта Васильева (псевдоним — Киевстонер). Сейчас он живет в Западной Европе. Сам рэпер обвинения ФСБ отверг.

Подробности — в материале «Ъ» «Дроны прикрыли плиткой».