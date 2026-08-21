Восемь человек арестованы по делу о подготовке атаки БПЛА на завод в Подмосковье
По делу о подготовке атаки FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье арестованы восемь человек, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. О пресечении теракта и задержании предполагаемого исполнителя стало известно в июле.
Подозреваемый в подготовке атаки и семь его пособников проходят по ч. 2 ст. 205 (теракт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК. Один из них при задержании оказал сопротивление и был убит, напомнили в российской спецслужбе.
В июле ФСБ предотвратила теракт на объекте военно-промышленного комплекса в Подмосковье. По данным ведомства, при атаке планировали использовать 35 БПЛА, снаряженных мощными взрывными устройствами. Их доставили в Россию контрабандой из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских стран, утверждают в ФСБ. Причастным к организации теракта ведомство называет украинского блогера и музыканта Альберта Васильева (псевдоним — Киевстонер). Сейчас он живет в Западной Европе. Сам рэпер обвинения ФСБ отверг.
Подробности — в материале «Ъ» «Дроны прикрыли плиткой».
В июле 2026 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила масштабный теракт на военно-промышленном предприятии в Подмосковье, который, по данным ведомства, был организован украинскими спецслужбами при содействии спецслужб европейских стран. Для атаки планировалось использовать 35 FPV-дронов, оснащенных устойчивыми к РЭБ системами управления канадского производства. Дроны доставили в Россию контрабандой из Словакии через Польшу и Беларусь, спрятав в партии испанской керамической плитки весом 18 тонн. Оттуда груз был доставлен в арендованный ангар недалеко от завода. Принимавший груз местный житель открыл огонь при задержании и был ликвидирован.
По версии ФСБ, к организации теракта причастен украинский видеоблогер, рэпер и киноактер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, который в 2016–2017 годах был участником группы «Грибы», а затем начал сольную карьеру. В настоящее время он проживает в Испании и Словакии. Кроме того, ФСБ сообщила о привлечении Службой безопасности Украины (СБУ) к организации теракта подростков в возрасте от 13 до 16 лет, которые активировали SIM-карты для управления дронами. После задержания исполнителя теракта и нескольких пособников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность российским спецслужбам за успешную операцию.