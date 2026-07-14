Дроны прикрыли плиткой

Как стало известно “Ъ”, оперативники ФСБ пресекли организованный Украиной теракт на военно-промышленном предприятии в Московской области. Украинские спецслужбы планировали ударить по заводу, применив 35 дронов, которые заранее были ввезены в Россию через границу. Одним из организаторов преступления оказался бывший участник группы «Грибы», украинский рэпер Киевстонер, живущий сейчас в Западной Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ “Ъ” рассказали о срыве спецоперации СБУ по проведению «беспрецедентной по масштабу и степени угрозы» серии терактов и диверсий в Подмосковье. В ее рамках планировалось ударить по объектам военной инфраструктуры, одному из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также совершить покушения на российских военнослужащих.

В ФСБ отметили, что помощь СБУ оказывали спецслужбы европейских стран. В организации преступления участвовал украинский видеоблогер, рэпер и киноактер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер.

В 2016–2017 годах он был участником группы «Грибы», но затем занялся развитием сольного проекта. Сейчас рэпер живет в Испании и Словакии и, по данным российской спецслужбы, помимо легального бизнеса занимается продажей кокаина.

По уголовному делу, возбужденному по статье о теракте, задержали трех человек, включая исполнителя. Во время операции по задержанию один из злоумышленников открыл огонь по силовикам, его ликвидировали.

О готовящихся терактах ФСБ узнала благодаря данным разведки. Согласно им, из Словакии в Польшу была отправлена партия с 18 тоннами испанской керамической плитки. Из Польши груз должен был пройти таможню в белорусском Бресте, а оттуда направиться в Подмосковье.

На деле же в плитке спрятали 35 FVP-дронов, оснащенных устойчивой к работе средств радиоэлектронной борьбы системой управления канадского производства.

Как только груз оказался в России, ФСБ взяла его под наблюдение. Сначала плитку доставили в ангар, арендованный рядом с заводом, который планировалось атаковать. Оттуда время полета беспилотника до предприятия составляло три-пять минут. При этом до приезда груза в ангар для конспирации заказали строительные материалы: песок, мешки с бетоном и отделочные материалы. Принимал товар нанятый местный житель, которого использовали втемную. Впрочем, он имел криминальный опыт и наверняка догадывался, что его привлекли к незаконной деятельности.

После этого грузу дали «отдохнуть», чтобы не привлекать внимание, и через несколько дней в ангар приехали двое граждан Молдавии — Виктор Пирлог и Аурел Калос. По рекомендациям СБУ они подготовили помещение к запуску беспилотников: установили камеры и ноутбуки для слежки за помещением и провели интернет-соединение. Затем мужчины улетели из России.

Параллельно с этим СБУ связалась с 16-летним подростком, который за вознаграждение передал СБУ SIM-карты для управления дронами. Позже юноша привлек к совершению преступления других подростков в возрасте от 13 лет, которые активировали SIM-карты.

Наконец в ангар прибыл непосредственный исполнитель преступления. Им оказался бывший член этнической ОПГ, на которого СБУ вышла через контакты в одной из террористических организаций. В России он отбывал 20-летний срок за серию тяжких преступлений, однако в 2022 году осужденный заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и ушел на СВО. В 2023 году контрактника амнистировали.

Исполнитель собрал и активировал БПЛА по инструкциям кураторов, а затем наладил канал связи с операторами беспилотников. Когда дроны начали взлетать, злоумышленник переоделся и ушел с места преступления. Планировалось, что он встретится с группой эвакуации и уедет на конспиративную квартиру, а оттуда его перевезут на Украину для вступления в ВСУ. Вместо этого его задержали чекисты, а беспилотники уничтожили, не дав им отправиться к цели.

Также оперативники задержали знакомого Киевстоунера, который и должен был отвезти исполнителя на конспиративную квартиру, а также 16-летнего подростка. Именно принимавший грузы россиянин начал отстреливаться и был ликвидирован. Двум молдаванам, как пояснили в ЦОС, дали уйти, чтобы не спугнуть исполнителя. Они объявлены в международный розыск.

Никита Черненко