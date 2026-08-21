Крупные штрафы за нарушения правил езды на самокатах одобряют 69% челябинцев

Более двух третей жителей Челябинска (69%) одобряют введение больших штрафов за нарушения правил пользования средствами индивидуальной мобильности, куда входят электросамокаты. Не поддержали эту меру 20% горожан, следует из опроса сервиса SuperJob.

Согласны на введение крупных штрафов 70% местных жительниц и 68% жителей. При этом среди горожан 26% противников таких мер, среди горожанок — 15%. Обладатели высшего образования думают о необходимости подобного административного наказания чаще, чем челябинцы, окончившие колледж или училище,— 73% и 52% соответственно. Среди водителей электросамокатов жесткие меры одобряют 59%, тогда как среди тех, кто электросамокатами никогда не управлял,— 80%. Противниками штрафов являются 26% самокатчиков и 14% горожан, не пользующихся этими транспортными средствами.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, депутаты Законодательного собрания Челябинской области ввели административную ответственность за нарушение правил езды на электросамокатах и их содержания. Требования касаются пользователей и операторов.

Виталина Ярховска