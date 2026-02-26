В Челябинской области ввели штрафы за нарушения правил езды на электросамокатах

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ввели административную ответственность за нарушение правил езды на электросамокатах и их содержания. Требования касаются пользователей и операторов, сообщает пресс-служба заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вводятся штрафы за передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по территориям для отдыха и занятий спортом — скверам, паркам, городским садам, набережным и пляжам. За нарушение правил с граждан будут взыскивать от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Такой же штраф грозит, если парковать самокаты в местах, где это запрещено. Если же СИМ на таких территориях разместил владелец, штрафы становятся кратно выше. Для должностных лиц они составят от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В этой части закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования закона.

Кроме того, появляется ответственность за несвоевременную эвакуацию брошенных самокатов. Штраф для должностных лиц определен в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Наказывать за эти нарушения начнут с 1 сентября 2026 года.

Виталина Ярховска