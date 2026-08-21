Площадь природных пожаров в ЯНАО выросла почти на 40 тыс. га за день

В Ямало-Ненецком автономном округе природные пожары зафиксированы на 111 отдельных участках. Общая площадь, пройденная огнем на 21 августа, составила 194 тыс. га, сообщил департамент гражданской защиты региона. Днем ранее площадь возгорания составляла 158 тыс. га.

С утра 20 августа ликвидированы три природных пожара площадью 1,4 тыс. га. Огонь тушат 1,1 тыс. человек, задействованы вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами.

Всего, по данным департамента, с начала пожароопасного сезона (20 мая) в регионе зафиксировано 823 природных пожара. Их площадь составила 349 тыс. га.

ЯНАО — один из самых пожароопасных регионов России. 19 августа общая площадь горящих территорий леса достигла 106 тыс. га, побив 10-летний рекорд. Власти региона называли одной из причин пожаров в этом году высокую температуру воздуха и удары сухих молний по деревьям.