Лето на Ямале побило 10-летний рекорд по природным пожарам

Площадь горения природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) достигла 106 128,5 га. Это стало рекордом за десять лет, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. В тушении задействованы более тысячи человек.

Губернатор заверил, что большинство пожаров находится далеко от городов и пока не было «ни одной серьезной угрозы населенным пунктам или каким-то промышленным объектам». «Это лето для нас очень горимое оказалось. С одной стороны, оно жаркое, и у нас были отличные теплые дни, но для лесфонда — рекорд за 10 лет по горению»,— сказал он в видео, опубликованном региональным правительством в «Максе».

Господин Артюхов уточнил, что пожары находятся в «удаленных местах», куда можно добраться только вертолетами, из-за чего люди, по сути, «работают вручную». «Нужно этот огонь, стихию пытаться направлять, сдерживать, тушить ее невозможно на таких площадях — только дождь это может потушить»,— добавил губернатор.

ЯНАО входит в число наиболее пожароопасных регионов страны. На сегодняшний день в округе зафиксирован 91 природный пожар. Из других регионов на Ямал дополнительно отправят 100 спасателей для тушения лесных пожаров.