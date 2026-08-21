Маск согласился, что при госдолге США в $50 трлн «все полетит к чертям»

Американский миллиардер Илон Маск согласился с прогнозом о том, что к 2030 году из-за роста государственного долга США «все полетит к чертям».

«Точный график»,— написал господин Маск в соцсети X под изображением со схемой. Из него следует, что госдолг США может достигнуть $50 трлн.

20 августа государственный долг США впервые превысил $40 трлн. Отметки в $30 трлн Соединенные Штаты достигли в 2022 году, в $39 трлн — в марте 2026-го. Илон Маск неоднократно предупреждал об угрозе банкротства США из-за финансовой политики страны.