Пересмотрены расходы на развитие красноярского общественного транспорта
В Красноярском крае увеличен объем финансирования программы развития общественного транспорта, действующей до 2030 года. Новые параметры утверждены распоряжением правительства региона от 18 августа.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Согласно новой редакции документа, в мероприятия программы будет вложено 16,24 млрд руб. Ранее планировалось потратить 10,72 млрд руб. Основной прирост планируется обеспечить за счет федерального бюджета. Его расходы на развитие красноярского транспорта должны увеличиться с 3,92 млрд руб. до 8,54 млрд руб.
Но одновременно изменилась структура финансирования по годам. Если в первоначальном варианте программы говорилось о вложениях в размере 1 млрд руб. в 2025 году и 1,6 млрд в 2026-м, то теперь инвестиции в эти годы снижены до 706,6 млн руб. и 1,47 млрд руб. соответственно. Резкое увеличение объемов средств предполагается только с 2027 года (4,31 млрд вместо 1,61 млрд руб.).
Согласно новой редакции, доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, должна вырасти с не менее чем 61,7% в 2025 году до не менее чем 85% к окончанию действия программы.