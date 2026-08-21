Пересмотрены расходы на развитие красноярского общественного транспорта

В Красноярском крае увеличен объем финансирования программы развития общественного транспорта, действующей до 2030 года. Новые параметры утверждены распоряжением правительства региона от 18 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно новой редакции документа, в мероприятия программы будет вложено 16,24 млрд руб. Ранее планировалось потратить 10,72 млрд руб. Основной прирост планируется обеспечить за счет федерального бюджета. Его расходы на развитие красноярского транспорта должны увеличиться с 3,92 млрд руб. до 8,54 млрд руб.

Но одновременно изменилась структура финансирования по годам. Если в первоначальном варианте программы говорилось о вложениях в размере 1 млрд руб. в 2025 году и 1,6 млрд в 2026-м, то теперь инвестиции в эти годы снижены до 706,6 млн руб. и 1,47 млрд руб. соответственно. Резкое увеличение объемов средств предполагается только с 2027 года (4,31 млрд вместо 1,61 млрд руб.).

Согласно новой редакции, доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, должна вырасти с не менее чем 61,7% в 2025 году до не менее чем 85% к окончанию действия программы.

Валерий Лавский