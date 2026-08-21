Расходы туристов на летний отдых выросли на 4,8–10,8% за год

Средняя стоимость проданного на июнь—август текущего года тура за рубеж составила 237 тыс. руб., подсчитали в Travelata.ru. Год к году значение выросло на 10,8%. Для России увеличение, по данным сервиса, составило 4,8%. Аналитики «Слетать.ру» оценивают увеличение среднего чека при бронировании туров за рубеж в 3,1–21,6% за год в зависимости от направления.

Рост цен в этом сезоне сдерживал ограниченный спрос: продажи оказались ниже ожиданий бизнеса. Самыми растущими летними направлениями стали Китай, Вьетнам и Черногория, в которой российские граждане спешат отдохнуть в преддверии введения виз.

На внутреннем рынке, согласно оценке «Алеана», летом падение туристического спроса показывали Сочи, Туапсе, Новороссийск и Крым. В числе растущих направлений аналитики выделяют Анапу, Тверскую, Нижегородскую области и горные курорты. Это Манжерок, Архыз и Домбай, показавшие увеличение потока на 10–12% год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заграница в режиме экономии».