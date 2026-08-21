Расходы туристов на летний отдых выросли на 4,8–10,8% за год
Средняя стоимость проданного на июнь—август текущего года тура за рубеж составила 237 тыс. руб., подсчитали в Travelata.ru. Год к году значение выросло на 10,8%. Для России увеличение, по данным сервиса, составило 4,8%. Аналитики «Слетать.ру» оценивают увеличение среднего чека при бронировании туров за рубеж в 3,1–21,6% за год в зависимости от направления.
Рост цен в этом сезоне сдерживал ограниченный спрос: продажи оказались ниже ожиданий бизнеса. Самыми растущими летними направлениями стали Китай, Вьетнам и Черногория, в которой российские граждане спешат отдохнуть в преддверии введения виз.
На внутреннем рынке, согласно оценке «Алеана», летом падение туристического спроса показывали Сочи, Туапсе, Новороссийск и Крым. В числе растущих направлений аналитики выделяют Анапу, Тверскую, Нижегородскую области и горные курорты. Это Манжерок, Архыз и Домбай, показавшие увеличение потока на 10–12% год к году.
Подробнее — в материале «Ъ» «Заграница в режиме экономии».
В марте 2026 года спрос на летние туры в Китай значительно вырос, примерно на 30%, так как туристы начали отказываться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Лидером среди китайских направлений является Пекин, на который приходится треть всех бронирований со средним чеком 24,5 тыс. руб. На этом фоне другие популярные направления, такие как Таиланд и Вьетнам, также демонстрируют рост спроса, но он составляет около 10-12%. Отдых во Вьетнаме по системе «все включено» для семьи с одним ребенком может стоить от 350 тыс. руб. до 500 тыс. руб. за девять ночей. При этом цены на авиабилеты выросли, и улететь за 50 тыс. руб. уже не получится.