Цены на пылеугольное топливо подскочили из-за рисков на рынке КНР

Цены на российское пылеугольное топливо (PCI) в портах Дальнего Востока 10–14 августа выросли на 8,3% к предыдущей неделе, до $158 за тонну (FOB), подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Это максимальный рост среди всех марок, которые отслеживают аналитики. Коксующийся уголь ГЖ из Кузбасса на этом базисе подорожал на 3,3%, до $156 за тонну, энергетический уголь — на 2,2–3,8%, до $80–106 за тонну, в зависимости от калорийности.

Котировки растут на опасениях относительно поставок металлургического угля в Китае. Как указывается в обзоре ЦЦИ, участники рынка отмечают дефицит местного угля — негативные настроения усилились после аварии 14 августа на одной из шахт в провинции Хунань, где в основном выпускался PCI, объем производства — около 300 тыс. тонн в год. «Новое происшествие вызвало опасения по поводу дальнейшего ужесточения проверок в секторе и сокращения поставок угля»,— сказано в обзоре.

Слабые показатели китайской металлургии ограничивают возможность заводов покупать сырье по высоким ценам, говорится в обзоре ЦЦИ. По оценкам аналитиков, если стоимость сырья продолжит расти, металлурги могут сократить производство, что станет естественным ограничителем спроса.

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