Решение высокой энергичности

Опасения относительно добычи металлургического угля в Китае способствуют росту цен на российское сырье: за вторую неделю августа пылеугольное топливо в портах Дальнего Востока подорожало на 8%, коксующийся уголь — на 3%. Но сокращающие производство китайские металлурги ограничены в покупке сырья по высоким ценам, что повышает вероятность отката котировок к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Цены на российское пылеугольное топливо (PCI) в портах Дальнего Востока 10–14 августа выросли на 8,3% к предыдущей неделе, до $158 за тонну (FOB), подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Это максимальный рост среди всех марок, которые отслеживают аналитики. Коксующийся уголь ГЖ из Кузбасса на этом базисе подорожал на 3,3%, до $156 за тонну, энергетический уголь — на 2,2–3,8%, до $80–106 за тонну, в зависимости от калорийности.

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Котировки растут на опасениях относительно поставок металлургического угля в Китае.

Как указывается в обзоре ЦЦИ, участники рынка отмечают дефицит местного угля — негативные настроения усилились после аварии 14 августа на одной из шахт в провинции Хунань, где в основном выпускался PCI, объем производства — около 300 тыс. тонн в год. «Новое происшествие вызвало опасения по поводу дальнейшего ужесточения проверок в секторе и сокращения поставок угля»,— сказано в обзоре. После майской аварии на шахте в провинции Шаньси и проверок безопасности добыча угля в Китае в июне снизилась на 10% год к году, до 381 млн тонн. Падение производства стало самым большим с 2016 года.

О резком подъеме цен на коксующийся уголь в Китае сообщает и BigMint. Как отмечают аналитики, сохраняющиеся ограничения внутренних поставок в провинции Шаньси в сочетании с сокращением запасов и удорожанием импортного сырья приводят к росту цен по всей цепочке черной металлургии. По их данным, ситуация осложняется из-за перебоев с поставками из Австралии и более медленного, чем ожидалось, увеличения добычи в этой стране.

Очередная авария в регионе может привести к усилению мер безопасности в угольной промышленности Китая и вызвать временный всплеск мировых цен, подтверждает старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. По его словам, с учетом слабого состояния китайской металлургии едва ли котировки угля надолго закрепятся на высоких уровнях и, вероятно, вновь откатятся назад в четвертом квартале 2026 года. Но, добавляет аналитик, в текущем квартале российские экспортеры могут воспользоваться ситуацией.

Слабые показатели китайской металлургии ограничивают возможность заводов покупать сырье по высоким ценам, говорится в обзоре ЦЦИ.

По оценкам аналитиков, если стоимость сырья продолжит расти, металлурги могут сократить производство, что станет естественным ограничителем спроса. По данным, которые приводит BigMint, в июле Китай произвел 76,93 млн тонн необработанной стали — это на 4% меньше, чем годом ранее, и минимальный месячный показатель производства в 2026 году. Производство за январь—июль снизилось на 3%, до 577,04 млн тонн. Как уточняет BigMint, к концу июля прибыльными были лишь около 33% сталелитейных предприятий в КНР, тогда как в июне таких насчитывалось примерно 50%.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков считает, что, как только Пекин ослабит контроль и восстановит добычу, искусственный дефицит исчезнет и рынок вернется к фундаментальным позициям, а не продолжит расти по инерции. В BigMint также полагают, что дальнейшее движение цен во многом зависит от того, насколько быстро шахтам будет разрешено возобновить нормальную работу. Если контроль останется строгим и запасы будут продолжать сокращаться, китайские покупатели могут все чаще обращаться к поставкам металлургического угля из Монголии и импортируемого морским путем, отмечают аналитики.

Полина Трифонова