Гречка в рознице подорожала на 11,2%

Потребительская стоимость гречневой крупы-ядрицы в России на 17 августа составила 85,6 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 11,2%, по подсчетам Росстата. Впервые с 2024 года эта крупа стала стоить 85 руб. за 1 кг. Рост цен ускоряется: в середине июля увеличение цен на гречку год к году оценивалось в 4,6%, по данным Росстата. В середине июня речь шла о росте на 2,8%.

Сейчас розничная цена гречки растет вслед за оптовой. Стоимость гречневой крупы у производителей в июне, согласно Росстату, увеличилась на 20,2% год к году. В «Рексофт Консалтинге» говорят, что отпускные цены сельхозпроизводителей на эту крупу в июне 2026 года достигли 19,4 тыс. руб., что больше на 70,4% год к году. Средняя оптовая цена крупы к 20 июля поднялась до 41,9 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 43%.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов отмечает, что сборы гречки в России сокращаются уже несколько лет подряд. Это объясняется сокращением посевных площадей и падением урожайности культуры из-за засухи на Алтае. В этом году может быть собрано 800 тыс. тонн гречки — на 50–100 тыс. тонн меньше, чем требуется для внутреннего рынка и экспорта.

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