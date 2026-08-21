Количество ликвидаций бизнеса в бьюти-индустрии увеличилось в полтора раза

В январе—июле 2026 года число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло на 52,5% год к году, до 12,3 тыс., подсчитали в «Контур.Фокусе». При этом число регистраций нового бизнеса в отрасли, напротив, сократилось на 16,1%, до 13 тыс., уточняют аналитики компании.

Основатель сети «Персона» Игорь Стоянов связывает негативную динамику в отрасли с переходом многих игроков с патента на НДС. Это увеличило налоговую и административную нагрузку небольших компаний, поэтому часть предпринимателей закрывают бизнес, отмечает господин Стоянов. Одновременно мастера все чаще уходят в коворкинги и работают как самозанятые.

Согласно Росстату, в январе—июне 2026 года россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 179,6 млрд руб., что на 16% больше год к году. Основной прирост выручки салонов сформировало не увеличение спроса, а повышение цен. По подсчетам оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в январе—июле 2026 года число чеков в салонах красоты по всей России снизилось на 4% год к году, а медианный чек увеличился на 10%, до 1,9 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Красоту приносят в жертву».