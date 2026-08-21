Вэнс назвал экономическое давление самым эффективным инструментом против Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал экономическое давление на Иран наиболее эффективным инструментом США. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что строгие экономические меры вынудят Тегеран пересмотреть свои позиции.
«То, что мы пытаемся сделать, это создать измененную реальность на местах, где мы не только можем с уверенностью сказать, что их объекты были разрушены. Мы также можем с уверенностью сказать, что они никогда не попытаются их восстановить, и это тот этап, на котором мы сейчас находимся»,— сказал вице-президент США в эфире радиошоу Clay Travis and Buck Sexton Show.
Господин Вэнс отметил, что Тегеран испытывает куда более серьезные трудности, чем США, однако признал наличие рисков и для американцев. В частности, речь идет о росте стоимости топлива из-за попыток Ирана перекрыть Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп объявил «экономическую операцию», чтобы склонить Иран к заключению сделки. Он пригрозил «огромными последствиями» любой стране, которая будет помогать Тегерану обходить ограничения.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану грозят экономическим разбитием».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что развитие ситуации с Ираном движется в правильном направлении, но процесс будет сложным и с паузами, о чём он заявил в июле 2026 года в подкасте The Joe Rogan Experience. США используют экономическое давление и одновременно ведут переговоры с представителями иранского руководства. Президент США Дональд Трамп в июле 2026 года уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном, при этом переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.
В апреле 2026 года Джей Ди Вэнс заявил, что США могут свернуть военную операцию против Ирана, так как военные цели достигнуты. Он возглавлял американскую делегацию на переговорах в Пакистане 11 апреля 2026 года, которые завершились безрезультатно, но отметил, что Вашингтон готов предложить Тегерану «очень выгодную сделку». Переговорам, по мнению американской стороны, способствует тяжёлое экономическое положение Ирана, где Центробанк предупредил, что восстановление экономики после войны займёт не менее 12 лет.
Дональд Трамп в апреле 2026 года объявил о приостановке ударов по Ирану при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США не будут соблюдать условия перемирия без свободного судоходства в Ормузском проливе и настаивают на отказе Ирана от обогащения урана и вывозе ядерного топлива из страны. В случае же несговорчивости Ирана, США не исключают применения военной силы, о чём Джей Ди Вэнс говорил в феврале 2026 года.