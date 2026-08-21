Вэнс назвал экономическое давление самым эффективным инструментом против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал экономическое давление на Иран наиболее эффективным инструментом США. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что строгие экономические меры вынудят Тегеран пересмотреть свои позиции.

«То, что мы пытаемся сделать, это создать измененную реальность на местах, где мы не только можем с уверенностью сказать, что их объекты были разрушены. Мы также можем с уверенностью сказать, что они никогда не попытаются их восстановить, и это тот этап, на котором мы сейчас находимся»,— сказал вице-президент США в эфире радиошоу Clay Travis and Buck Sexton Show.

Господин Вэнс отметил, что Тегеран испытывает куда более серьезные трудности, чем США, однако признал наличие рисков и для американцев. В частности, речь идет о росте стоимости топлива из-за попыток Ирана перекрыть Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп объявил «экономическую операцию», чтобы склонить Иран к заключению сделки. Он пригрозил «огромными последствиями» любой стране, которая будет помогать Тегерану обходить ограничения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану грозят экономическим разбитием».