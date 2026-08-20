Ирану грозят экономическим разбитием

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. Он заявил, что Исламскую Республику ожидает «изоляция беспрецедентного масштаба» и что любое государство, которое будет оказывать ей экономическую поддержку, само столкнется с экономическим давлением. В ответ Тегеран предупредил, что новые санкции спровоцируют ненужный удар по глобальной экономике и усилят враждебное отношение иранцев к США.

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Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Никто не давал Исламской Республике Иран большей возможности заключить сделку, чем я,— заявил Дональд Трамп в Truth Social 20 августа (этот пост появился в соцсети утром 20 августа по московскому времени).— К сожалению, он этим не воспользовался. Поэтому я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны! Это будет экономическая война и изоляция беспрецедентного масштаба. Их (иранский.— “Ъ”) флот уничтожен, их военно-воздушные силы разрушены, их военные заводы превратились в руины, их валюта обесценилась, и их страна висит на волоске». Президент США подчеркнул, что новые запретительные меры парализуют иранское руководство и его желание «распространять террор по всему миру».

Трамп добавил, что «любая страна, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным структурам оказывать Ирану какую-либо поддержку, сама столкнется с огромными экономическими последствиями».

«Контрабанда нефти, своп-линии, денежные переводы, обменные пункты, судовые реестры, подставные компании — всему этому нужно положить конец немедленно,— подчеркнул президент США.— Это будет экономический "день Д", и нам нужна поддержка всех наших союзников, чтобы изолировать и победить иранскую угрозу».

Операция по удушению иранской экономики, которая получила название «Экономическая ярость», велась Соединенными Штатами с 28 февраля параллельно с боевыми действиями. Однако неделю назад в интервью порталу Newsmax министр финансов США Скотт Бессент анонсировал, что Белый дом планирует расширить масштаб экономического давления на Иран. «Это будет сочетание беспрецедентной экономической изоляции и продолжающейся блокады Ормузского пролива, которое не позволит никому проникать в иранские порты или выходить из них,— заявил министр.— Мы собираемся применить меры, невиданные за всю историю экономической изоляции страны».

Элементом этой политики давления должно стать ограничение теневых торговых и финансовых операций в юрисдикции ОАЭ, обратили внимание информированные источники The Wall Street Journal (WSJ). Тем более что сами Эмираты днем ранее объявили о начале торгового эмбарго против Исламской Республики (см. “Ъ” от 19 августа). С 28 февраля администрация президента Дональда Трампа постоянно пыталась уговорить эмиратское руководство принять ограничительные меры против иранских финансовых сетей, действующих в ОАЭ. Как напоминают источники WSJ, существует точка зрения, что перекрытие за рубежом денежных потоков, связанных с Корпусом стражей исламской революции, может оказать на Тегеран гораздо большее влияние, чем морская блокада его портов.

Тегеран уже раскритиковал инициативу Вашингтона.

«Так называемый экономический день Д — это маневр для отвлечения внимания от собственного кризиса в Америке: беспрецедентного долга и стремительного роста процентных ставок,— заявил в соцсети X 20 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.— Упорное продолжение провальной политики приведет лишь к дальнейшему поражению и увеличению враждебности со стороны иранцев. Экономический терроризм США угрожает мировой экономике и глобальному суверенитету».

Соединенные Штаты предпринимают активные попытки смягчить последствия затяжного конфликта с Ираном для мировых рынков. Как сообщили источники портала Axios, Вашингтон организовал скрытый судоходный коридор в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки миллионов баррелей нефти из Персидского залива в обход установленной Ираном морской блокады. Согласно этим данным, за последние две недели через южный коридор в Ормузском проливе в ночное время смогли пройти от 15 до 20 танкеров. Это приблизило показатели среднесуточного объема нефтяного экспорта к отметке в 10 млн баррелей.

По словам собеседников Axios, де-факто прорыв иранской блокады стал результатом того, что Исламская Республика ослабила надзор за движением судов в южной части Ормуза. Это произошло потому, что недавние американские бомбардировки иранского побережья вывели из строя иранские радиолокационные станции и морские системы наблюдения, которые Исламская Республика пока не сумела восстановить.

Нил Кербелов