Трамп связал сложности заключения сделки с Ираном с гибелью его руководства

Президент США Дональд Трамп связал сложности в достижении мирного соглашения с Ираном с потерями среди иранского высокопоставленного руководства. Он также добавил, что цель Вашингтона — не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«У нас все очень хорошо с Ираном. … (Иранских. — ”Ъ”) ВМС и ВВС уже нет, руководства нет. …Часть проблемы в том, что многих лидеров уже нет. Заключить сделку непросто. Никто не знает, кто сейчас руководит»,— сказал американский президент в интервью своему бывшему адвокату Майклу Коэну в эфире радио 77 WABC.

Накануне американский президент объявил «экономическую операцию» для того, чтобы склонить Иран к заключению соглашения. Господин Трамп также пригрозил «огромными последствиями» любой стране, которая позволяет «предоставлять Ирану какой-либо спасательный круг».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану грозят экономическим разбитием».