AP: США перебрасывают последний авианосец из Азии на Ближний Восток

США направляют авианосец USS George Washington из западной части Тихого океана на Ближний Восток. Это был последний американский авианосец в Азии, сообщает Associated Press (AP). Он придет на замену USS Abraham Lincoln, который находится в плавании около девяти месяцев.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), базирующийся в Японии USS George Washington на этой неделе прошел через Малаккский пролив в сопровождении эсминцев с управляемым ракетным оружием. Как отмечает AP со ссылкой на экспертов, отсутствие американских авианосцев в Тихом океане дает возможность Китаю продемонстрировать свою силу в регионе.

USS Abraham Lincoln начал плановое развертывание в ноябре, а в январе был переброшен на Ближний Восток для участия в операции против Ирана. Сейчас авианосец участвует в блокаде иранских портов, отмечает WSJ.

Корабль находится в море более 250 дней и не заходил в порты уже 200 дней, что стало для него рекордом. Контракт на пребывание в море у 5 тыс. военнослужащих должен был закончиться в мае, но с того момента он неоднократно продлевался.

На прошлой неделе родственники моряков рассказали о многочисленных попытках суицида на корабле. По их словам, длительное пребывание в море и плохие бытовые условия повлияли на психическое состояние экипажа. Глава Пентагона Пит Хегсет отверг заявления. Ротация авианосца из Ближнего Востока была запланирована заранее — еще до скандала из-за условий быта моряков, пишет WSJ.