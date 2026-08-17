AP: США перебрасывают последний авианосец из Азии на Ближний Восток
США направляют авианосец USS George Washington из западной части Тихого океана на Ближний Восток. Это был последний американский авианосец в Азии, сообщает Associated Press (AP). Он придет на замену USS Abraham Lincoln, который находится в плавании около девяти месяцев.
По данным The Wall Street Journal (WSJ), базирующийся в Японии USS George Washington на этой неделе прошел через Малаккский пролив в сопровождении эсминцев с управляемым ракетным оружием. Как отмечает AP со ссылкой на экспертов, отсутствие американских авианосцев в Тихом океане дает возможность Китаю продемонстрировать свою силу в регионе.
USS Abraham Lincoln начал плановое развертывание в ноябре, а в январе был переброшен на Ближний Восток для участия в операции против Ирана. Сейчас авианосец участвует в блокаде иранских портов, отмечает WSJ.
Корабль находится в море более 250 дней и не заходил в порты уже 200 дней, что стало для него рекордом. Контракт на пребывание в море у 5 тыс. военнослужащих должен был закончиться в мае, но с того момента он неоднократно продлевался.
На прошлой неделе родственники моряков рассказали о многочисленных попытках суицида на корабле. По их словам, длительное пребывание в море и плохие бытовые условия повлияли на психическое состояние экипажа. Глава Пентагона Пит Хегсет отверг заявления. Ротация авианосца из Ближнего Востока была запланирована заранее — еще до скандала из-за условий быта моряков, пишет WSJ.
В январе 2026 года США направили авианосец USS Abraham Lincoln и истребители F-15E на Ближний Восток, что было связано с протестами в Иране и угрозами Дональда Трампа применить военную силу. 15 января 2026 года Пентагон перебросил авианосную ударную группу с USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, которая включает Ближний Восток. В период с февраля по март 2026 года сообщалось о планах отправить третий авианосец USS George H.W. Bush в регион для усиления группировки. В апреле 2026 года USS George H.W. Bush, вышедший из военно-морской базы Норфолк 31 марта, направился в Аравийское море, огибая юг Африки, чтобы избежать прохода через опасные Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, где существует угроза ракетных атак со стороны хуситов. Он должен присоединиться к авианосным ударным группам USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Присутствие авианосцев USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford на Ближнем Востоке началось с военной операции США и Израиля в Иране, которая стартовала 28 февраля 2026 года. В ответ на это Исламская Республика наносила удары по Израилю и американским базам в регионе. 13 марта Иран заявлял о выводе из строя USS Abraham Lincoln, но ВМС США не подтверждали эту информацию; 25 марта 2026 года ВМС Ирана заявили, что авианосец продолжил выполнение задач. В начале апреля 2026 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) вновь заявил об атаке беспилотниками-камикадзе на авианосную ударную группу с USS Abraham Lincoln, который, по данным КСИР, отступил вглубь Индийского океана. Между тем, 30 апреля 2026 года авианосец USS Gerald R. Ford покинул Ближний Восток и направился домой после более чем 10-месячного развертывания, что стало рекордом для современных американских авианосцев. Глава Пентагона Пит Хегсет отверг заявления о нестабильном психическом состоянии моряков на борту USS Abraham Lincoln, которые находились в море более 260 дней. Это было сделано после того, как родственники моряков рассказали о многочисленных попытках суицида на корабле, связывая их с длительным пребыванием в море и плохими бытовыми условиями.