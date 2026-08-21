Ставка по кредитам на новые автомобили в июле выросла до 12% годовых

В июле ставки по автокредитам на новые машины впервые с ноября 2025 года пошли вверх, прибавив 0,86 п. п. за месяц, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Так, средневзвешенная ставка по кредитам на новый автомобиль составила около 12% годовых. В то же время средневзвешенная полная стоимость кредита (ПСК), наоборот, показала снижение на 0,31 п. п., составив 14,52% годовых. В результате спред между средневзвешенной ставкой и средневзвешенной ПСК составил 2,44 п. п. Это минимум с января 2026 года.

Автопроизводители постепенно сокращают собственные программы субсидирования из-за стабильного спроса и сокращения стоков, а банки вынуждены сохранять условия из-за высокой стоимости фондирования. При этом повышение цен компенсируется за счет сокращения дополнительных услуг в кредитных договорах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Автопроизводители почуяли спрос».