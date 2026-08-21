Русская рыбная компания купила перерабатывающий цех в Подмосковье

АО «Русская рыбная компания» 18 августа 2026 года получило 51% в ООО «Морская миля», обнаружил “Ъ” в СПАРК. Оставшиеся 49% долей — у Николая Власкина. Именно он сократил долю в компании в рамках сделки с РРК.

Основной актив «Морской мили» — перерабатывающий цех в подмосковном Домодедове. Стоимость сделки, вероятно, была небольшой. Сервис проверки и анализа контрагентов Rusprofile оценивает «Морскую милю» в 19 млн руб. Исходя из этой цифры, цена 51% в бизнесе могла составить 9,5 млн руб.

Основным фокусом РРК всегда была дистрибуция свежемороженой рыбы и морепродуктов. Компания ранее уже занималась фасовкой рыбы и морепродуктов под собственными брендами. Но производственные мощности для этого изначально арендовались.

Подробнее — в материале «Ъ» «Морепродукты нашли конвейер».