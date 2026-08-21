Морепродукты нашли конвейер

Один из крупнейших в России дистрибуторов рыбы и морепродуктов Русская рыбная компания (РРК) закрыла сделку по покупке «Морской мили». Основной актив этой компании — перерабатывающий цех в подмосковном Домодедове. До сих пор РРК арендовала аналогичные мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

АО «Русская рыбная компания» 18 августа 2026 года получило 51% в ООО «Морская миля», обнаружил “Ъ” в СПАРК. Оставшиеся 49% долей — у Николая Власкина. Именно он сократил долю в компании в рамках сделки с РРК. В РРК и «Морской миле» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с господином Власкиным не удалось.

Стоимость сделки, вероятно, была небольшой. Сервис проверки и анализа контрагентов Rusprofile оценивает «Морскую милю» в 19 млн руб. Исходя из этой цифры, цена 51% в бизнесе могла составить 9,5 млн руб.

РРК была создана в 1997 году, специализировалась на импорте рыбы и морепродуктов из Норвегии. Компания входила в периметр «Русской аквакультуры» (с 2020 года работает под брендом «Инарктика»). Но в 2016 году бизнес РРК за 1,8 млрд руб. был продан совладельцам группы Дмитрию Дангауэру, Дмитрию Коцюбинскому и экс-губернатору Приморья Сергею Дарькину. Сейчас они в равных долях контролируют ООО «РРК Холдинг», следует из СПАРК. Выручка компании в 2025 году составила 39,79 млрд руб., увеличившись на 4,46% год к году, чистая прибыль выросла на 26,47%, до 1,85 млрд руб.

Основным фокусом РРК всегда была дистрибуция свежемороженой рыбы и морепродуктов. Сейчас она также занимается импортом, осуществляя поставки из Чили, Китая, Вьетнама, Гренландии, с Фарерских островов. Одновременно компания возит продукцию из промысловых районов Дальнего Востока в центральную часть России. Среди ее контрагентов в том числе федеральные сети — «Пятерочка», «Перекресток» «Магнит», «Лента» и «Ашан». В портфеле РРК находятся 19 складов по всей России. Покупка «Морской мили», имеющей собственный производственный цех в подмосковном Домодедово, может стать для РРК частью стратегии по развитию нового направления бизнеса.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк отмечает, что сейчас РРК — один из крупнейших в России дистрибуторов рыбной продукции. Компания ранее уже занималась фасовкой рыбы и морепродуктов под собственными брендами. Но производственные мощности для этого изначально арендовались. Покупка собственных цехов, по словам эксперта, может улучшить экономику компании.

В начале 2026 года потребление рыбы в стране росло. Согласно NTech, в январе—марте 2026 года продажи во всей категории, включая рыбные консервы, увеличились на 7% в натуральном выражении и на 15% в денежном. Объем рынка в первом квартале составил 313 тыс. тонн, или 212 млрд руб. Но в перспективе вызовом для отрасли сможет стать рост цен, разворачивающийся в условиях общего стремления потребителей к сокращению расходов.

Согласно Росстату, по итогам июля 2026 года средняя стоимость охлажденной и живой рыбы в России составила 412,5 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 12%. Мороженая разделанная рыба подорожала на 13,3% за год, до 443,1 руб. за 1 кг, неразделанная — на 14,6%, до 367,5 руб. за 1 кг. Дополнительным фактором увеличения цен на рыбную продукцию в перспективе может стать резкий рост оптовой стоимости лососевых, который прослеживается из-за падения объемов вылова (см. “Ъ” от 20 августа).

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Объем импорта рыбы и морепродуктов в Россию в 2025 году, согласно данным Рыбного союза, составил 680 тыс. тонн, увеличившись год к году на 3%. Основными странами—поставщиками стали Белоруссия (в этом случае речь может идти в том числе о реимпорте), Китай, Турция, Чили и Вьетнам. Илья Березнюк сомневается, что в ближайшей перспективе импорт в Россию рыбы и морепродуктов снизится. Он отмечает, что из-за рубежа завозится в том числе лосось, предложение которого на внутреннем рынке ограниченно. Совокупный объем рыбного экспорта из России составляет около $6 млрд в год, а импорта — $3 млрд.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова