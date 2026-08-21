Бизнес может получить госданные для ИИ через экспериментально-правовой режим

Бизнес предложил Минэкономразвития и Минцифры создать в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) платформу с доступом к государственным и квазигосударственным данным, включая отраслевые ГИС, реестры и ведомственные системы. Соответствующее предложение обсуждалось в рамках рабочих групп по искусственному интеллекту (ИИ) в начале августа. Об этом “Ъ” рассказали четыре источника, участвовавших в обсуждениях. Один из них уточнил, что детали проекта необходимо представить регуляторам к октябрю 2026 года.

Сейчас у владельцев государственных систем нет обязанности передавать данные разработчикам для обучения ИИ, объяснил собеседник “Ъ”. Хотя закон о поддержке ИИ и разрешил обучать модели на государственных данных и доступном контенте без согласия правообладателей, процедуры доступа к таким данным нет. «ЭПР позволит обойти барьеры 152-ФЗ "О персональных данных", врачебной тайны и отраслевых регламентов — точечно, для ограниченного круга участников»,— рассказывает он.

Предположительно проект будет представлять собой закрытую платформу для ограниченного круга компаний «без извлечения и копирования данных за ее пределы». «Доступ к платформе был бы исключительно у компаний со статусом разработчика национальной или суверенной модели, а в дальнейшем его можно распространить и на отраслевых прикладных разработчиков»,— говорит собеседник “Ъ”, участвовавший в обсуждениях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Данные особого обращения».