Расходы банков на кибербезопасность могут вырасти на 10-15% в 2026 году

По оценкам системного интегратора «Информзащита», расходы банков на информационную безопасность (ИБ) в 2026 году могут достигнуть 43–45 млрд руб. Это на 10–15%, чем годом ранее. Эти траты пойдут на закупку средств защиты информации, профильных ИБ-сервисов, а также внедрение, сопровождение и эксплуатацию решений защитного контура, поясняют в компании.

По оценкам «Информзащиты», наиболее активный сегмент с точки зрения изменения ИБ-бюджета — это средние банки. Их расходы вырастут на 25–35%, до 7,5–8 млрд руб. У крупнейших банков рост будет умеренным — примерно 10–12%, до 28–29 млрд руб. При этом небольшие банки вряд ли серьезно увеличат бюджет. Расходы могут остаться на уровне 2025 года или показать незначительный рост в пределах примерно 5%, до 7 млрд руб.

Изменится и структура трат: если раньше банки тратились на выполнение нормативных требований и импортозамещение, то в этом году в первую очередь на интеграцию уже приобретенных решений, а также на повышение качества обнаружения и реагирования на атаки и на защиту новых цифровых технологий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кибербезопасность включили в расход».