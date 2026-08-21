Кибербезопасность включили в расход

В 2026 году расходы кредитных организаций на информбезопасность вырастут на 10-15%. Изменится и структура трат: если раньше банки тратились на выполнение нормативных требований и импортозамещение, то в этом году в первую очередь на интеграцию уже приобретенных решений, а также на повышение качества обнаружения и реагирования на атаки и на защиту новых цифровых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По оценкам системного интегратора «Информзащита», расходы банков на информационную безопасность (ИБ) в 2026 году могут достигнуть 43–45 млрд руб. Это на 10–15%, чем годом ранее. Эти траты пойдут на закупку средств защиты информации, профильных ИБ-сервисов, а также внедрение, сопровождение и эксплуатацию решений защитного контура, поясняют в компании.

По оценкам управляющего RTM Group Евгения Царева, расходы банков на ИБ в 2023 году выросли на 20%, в 2024-м — на 27%, а в 2025-м — только на 5–10%. ИБ отличается от многих других статей бюджета, указывают эксперты. «Значительную часть таких расходов нельзя перенести на следующий год. Нужно постоянно поддерживать уже работающие средства защиты, мониторить инфраструктуру, реагировать на инциденты, защищать дистанционные сервисы, приложения, данные»,— поясняет ведущий аналитик «Информзащиты» Елена Рухлова.

По данным Positive Technologies, по итогам первого полугодия этого года атаки хакеров на финансовый сектор приводили к утечкам конфиденциальной информации в 36% случаев, нарушению основной деятельности — в 45% и прямым финансовым потерям — в 18% (см. “Ъ” от 10 августа).

По оценкам «Информзащиты», наиболее активный сегмент с точки зрения изменения ИБ-бюджета — это средние банки. Их расходы вырастут на 25–35%, до 7,5–8 млрд руб. У средних банков уровень цифровизации уже достаточно высокий, но по зрелости защиты многие еще догоняют крупнейших участников рынка, отмечают эксперты. По словам госпожи Рухловой, у средних банков больше проектов по модернизации и интеграции средств защиты.

У крупнейших банков рост будет умеренным — примерно 10–12%, до 28–29 млрд руб. По словам экспертов, у этой группы уже создан зрелый контур ИБ, поэтому резкого увеличения расходов не требуется. Бюджет растет вместе с усложнением самого ИТ-ландшафта, появляются новые приложения, API, платежные сервисы, растут объемы данных, развивается использование ИИ — все это расширяет поверхность атаки и требует дополнительных мер защиты, указывает Елена Рухлова.

При этом небольшие банки вряд ли серьезно увеличат бюджет. Расходы могут остаться на уровне 2025 года или показать незначительный рост в пределах примерно 5%, до 7 млрд руб. У части банков расходы продолжают расти, поскольку им еще необходимо закрывать базовые задачи по защите, а у других — заканчиваются крупные проекты и бюджет возвращается к более стабильному уровню, говорит госпожа Рухлова. При дорогом финансировании и слабом росте небольшие банки сильнее крупных пересматривают необязательные инвестиции, говорит эксперт, требования к безопасности при этом никуда не исчезают, поэтому экономия достигается скорее за счет более типовых решений и внешних сервисов.

Вместе с тем в этом году изменятся не только траты, но и их структура. Если в предыдущие годы значительная часть ресурсов выделялась на выполнение регуляторных требований и импортозамещение, то сейчас приоритет смещается на интеграцию уже приобретенных решений в текущий ИТ-ландшафт и повышение эффективности их совместной работы, указывает вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов. Это обусловлено как появлением новых отечественных решений, так и развитием функционала тех решений, которые организации внедрили ранее, отмечает начальник управления контроля информационной безопасности и финансовых операций ОТП-банка Александр Широков.

По словам госпожи Рухловой, в этом году банки также будут тратить бюджет на повышение качества обнаружения и реагирования, безопасность приложений и данных, а также защиту новых цифровых технологий. Если раньше задача заключалась в том, чтобы наладить мониторинг и детектировать злоумышленника на всей инфраструктуре, то сейчас банки накапливают огромные массивы информации в режиме реального времени, заключает технический директор по развитию отрасли Positive Technologies Алексей Сидорюк.

Юлия Пославская