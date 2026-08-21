Росстат унифицирует государственную статистику в едином реестре

Росстат разработал порядок работы единого реестра показателей — системного хранилища данных, которое ведомство планирует внедрить до 2030 года. Соответствующий проект приказа опубликован на regulation.gov.ru. В реестре будут содержаться сведения о формах федерального статистического наблюдения, первичная статистика и сами статистические показатели, а также административные данные — как Росстата, так и других ведомств.

Создание единого реестра показателей предусмотрено стратегией развития госстатистики и Росстата до 2030 года. Он будет существовать как часть госинформсистемы «Центральная аналитическая платформа предоставления статистических данных» Росстата на единой цифровой платформе «Гостех». На ее развитие до 2030 года планируется направить 8 млрд руб.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, реестр будет способствовать «прослеживаемости действий всех субъектов официального статистического учета — от собираемых ими данных до официальной статистической информации». В ведомстве полагают, что появление перечня административных данных позволит сократить отчетность для респондентов — российских предприятий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Данные выгрузят на платформу».