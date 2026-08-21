Данные выгрузят на платформу

До 2030 года Росстат планирует запустить на государственной цифровой платформе «Гостех» единый реестр показателей, который объединит собираемые службой первичные опросные данные, статистические индикаторы и административную информацию. Цель проекта — обеспечить прослеживаемость статистики и снизить отчетную нагрузку на предприятия. Эксперты позитивно оценивают идею создания реестра, но отмечают сложности сопряжения данных разных ведомств и унификации их сбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Росстат разработал порядок работы единого реестра показателей — системного хранилища данных, которое ведомство планирует внедрить до 2030 года. Соответствующий проект приказа опубликован на regulation.gov.ru.

Создание единого реестра показателей предусмотрено стратегией развития госстатистики и Росстата до 2030 года. Он будет существовать как часть госинформсистемы «Центральная аналитическая платформа предоставления статистических данных» Росстата на единой цифровой платформе «Гостех». На ее развитие до 2030 года планируется направить 8 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 августа 2025 года). В реестре будут содержаться сведения о формах федерального статистического наблюдения, первичная статистика и сами статистические показатели, а также административные данные — как Росстата, так и других ведомств.

Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, реестр будет способствовать «прослеживаемости действий всех субъектов официального статистического учета — от собираемых ими данных до официальной статистической информации». В ведомстве полагают, что появление перечня административных данных позволит сократить отчетность для респондентов — российских предприятий.

Как отмечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский, реестр позволит упорядочить государственную статистику и сделать ее более прозрачной. По его словам, реестр первичных показателей и форм позволит «разделить на атомы» всю существующую «махину» массива данных. Это, полагает эксперт, станет «большим шагом к переходу на сбор с респондентов отдельных первичных показателей, а не множества форм отчетности» — в итоге сократится и количество ошибок ввода данных. Часть реестра со статистическими показателями, добавляет Дмитрий Землянский, сделает более понятным использование статистики для потребителей, а аккумуляция ведомственных данных позволит ввести единые требования к их качеству и источникам.

По мнению профессора Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики Елены Варшавской, сопряжение опросных данных Росстата и административных данных других ведомств — «крайне важная, но крайне трудная задача». Пока, говорит она, известно «не так много примеров, когда взаимное обогащение этих типов информации оказалось успешным» — как в случае с рейтингом вузов и колледжей по качеству трудоустройства их выпускников от Минтруда.

«В теории информацию о предприятиях можно сопрягать по ИНН, но на практике это сложно, хотя, если мы бы могли видеть в едином профиле компании статистику, например, об объеме выпуска, фондах и численности занятых, это дало бы огромные возможности для экономических исследований»,— считает эксперт. В то же время Елена Варшавская напоминает, что за последние годы доступ к статистике Росстата стал более сложным как для простых пользователей, так и для экспертов — с учетом этого любые новаторские решения в этой сфере могут не принести нужного эффекта.

Анастасия Мануйлова