ВЦИОМ зафиксировал у граждан рост чувства гордости российским флагом

Для большинства опрошенных россиян триколор стал символом гордости и единства. Это следует из результатов свежего опроса, опубликованных Аналитическим центром ВЦИОМа накануне Дня государственного флага (он отмечается 22 августа). Результаты опроса центр презентовал 20 августа на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Как выяснилось, подавляющему большинству респондентов государственный флаг напоминает об общей истории и будущем страны, при этом восемь из десяти опрошенных уверены, что государственный символ вызывает чувство гордости у людей независимо от их политических убеждений. Когда социологи спрашивали респондентов об ассоциациях при виде триколора, 41% назвали чувство гордости, 7% вспомнили о родине и 6% — о патриотизме. Отрицательные эмоции флаг навеял лишь 4% респондентов.

«Важно не только отношение к флагу, но и практика, действие: 71% участников исследования отнеслись положительно к тому, что у некоторых россиян дома есть флаг и они вывешивают его, к примеру, на балконе, в окне во время значительных государственных праздников или каких-то событий»,— рассказал директор по политическим исследованиям ВЦИОМа Михаил Мамонов. И добавил, что 85% родителей в России положительно относятся к практике поднятия флага в школах и считают необходимым ее сохранять. В 2022 году, по данным ВЦИОМа, о такой позиции заявляли 72% родителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «У триколора собственная гордость».