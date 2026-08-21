МИД России: Москва не исключает провокаций со стороны Киева на выборах в Госдуму

Москва не исключает провокаций со стороны Киева на выборах в российскую Госдуму за рубежом, заявил посол по особым поручениям МИД России Максим Райдер.

«Непосредственно в день голосования прогнозируем традиционные шабаши украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников" у стен наших диппредставительств»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

По словам посла, в Москве также не исключают вероятность провокаций и протестов со стороны негативно настроенных россиян.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов. Из них 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Подробности — в материале «Ъ» «Участников выборов позвали к лототрону».