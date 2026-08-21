МИД России: Москва не исключает провокаций со стороны Киева на выборах в Госдуму
Москва не исключает провокаций со стороны Киева на выборах в российскую Госдуму за рубежом, заявил посол по особым поручениям МИД России Максим Райдер.
«Непосредственно в день голосования прогнозируем традиционные шабаши украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников" у стен наших диппредставительств»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».
По словам посла, в Москве также не исключают вероятность провокаций и протестов со стороны негативно настроенных россиян.
Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Всего будет избрано 450 депутатов. Из них 225 — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Подробности — в материале «Ъ» «Участников выборов позвали к лототрону».
В преддверии выборов в Государственную Думу, которые пройдут с 18 по 20 сентября, МИД России начал подготовку к голосованию за рубежом, планируя открыть около 350 избирательных участков. Также прорабатывается возможность выездного и досрочного голосования в странах с большим количеством россиян и на популярных туристических направлениях, если это разрешено местными законами. МИД России призвал граждан за границей быть бдительными и не поддаваться на провокации. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила о высокой вероятности проведения экстремистских и протестных акций, направленных на дискредитацию России и избирательных процессов.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василия Пискарева в августе 2026 года сообщила о подготовке «фейковых экзитполов» у посольств России за границей, организованных «экстремистскими организациями и иноагентами». Целью таких опросов является распространение в западных СМИ информации о якобы фальсификации выборов в Госдуму ещё до их проведения. По утверждению Пискарева, организаторы этих акций вербуют волонтеров из числа релокантов, имеющих опыт соцопросов и агитации.