Wildberries и Ozon запустят оплату в цифровых рублях

Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях, сообщили представители компаний «РИА Новости». В приложениях маркетплейсов появится возможность открывать цифровые кошельки. Кроме того, маркетплейсы смогут запустить оплату товаров с помощью цифрового рубля.

«Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов»,— рассказали в компании.

В Wildberries сообщили, что «действуют в соответствии с требованиями ЦБ и действующими нормативными актами».

Открыть кошелек цифрового рубля россияне смогут с начала осени в приложениях 12 банков, которые получили статус «системно значимых». Доступ к цифровому рублю также должны обеспечить девять банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг.

Подробности — в материале «Ъ» «По цифровому счету».