Wildberries и Ozon запустят оплату в цифровых рублях
Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) с 1 сентября запустят оплату в цифровых рублях, сообщили представители компаний «РИА Новости». В приложениях маркетплейсов появится возможность открывать цифровые кошельки. Кроме того, маркетплейсы смогут запустить оплату товаров с помощью цифрового рубля.
«Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов»,— рассказали в компании.
В Wildberries сообщили, что «действуют в соответствии с требованиями ЦБ и действующими нормативными актами».
Открыть кошелек цифрового рубля россияне смогут с начала осени в приложениях 12 банков, которые получили статус «системно значимых». Доступ к цифровому рублю также должны обеспечить девять банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг.
Подробности — в материале «Ъ» «По цифровому счету».
Банк России обсуждает возможность трансграничных расчетов в цифровых рублях с другими странами. Для реализации таких проектов необходимо наличие у зарубежных партнеров собственных платформ цифровых валют и готовность к сотрудничеству. С 1 сентября 2026 года полноценное внедрение цифрового рубля запланировано в России.
В июне 2026 года ВТБ запустил в пилотном режиме платежи с помощью цифровых рублей в терминалах, а до сентября эта опция будет доступна на всех терминалах банка в России. До конца 2026 года операции в цифровых рублях не облагаются комиссией, что позволит проводить акции и давать скидки. Также в июне 2026 года Банк России включил Ozon Банк в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы. В январе 2026 года Ozon заявлял о планах создать собственную ЦФА-платформу, чтобы цифровые финансовые активы стали частью будущего инвестиционного направления финтех-бизнеса.