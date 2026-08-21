Самый дорогой футболиcт РПЛ Батраков перешел в турецкий «Галатасарай»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков перешел в турецкий «Галатасарай». Стоимость сделки составила €25 млн. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.
Контракт с 21-летним футболистом подписан на пять лет — до лета 2031 года. По условиям соглашения, ежегодный чистый оклад игрока составит €3,25 млн, а «Локомотив» гарантировал себе 15% от прибыли при последующей перепродаже футболиста.
Покупка войдет в историю турецкой Суперлиги как седьмая по стоимости, а для самого «Галатасарая» станет четвертой по величине.
Для «Локомотива» продажа Батракова стала рекордной: ранее самым дорогим был переход Бай Умара Ньясса в «Эвертон» за €17,9 млн.
Батраков играл за основной состав «Локомотива» с 2024 года. Он участвовал в 84 матчах, забил 34 мяча и сделал 23 результативные передачи. В прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим снайпером команды с 13 голами.
Портал Transfermarkt оценивает Батракова в €28 млн, что делает его самым дорогим игроком российского чемпионата и вторым по стоимости среди всех российских футболистов после вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.
В декабре 2025 года портал Transfermarkt оценивал полузащитника Алексея Батракова в €25 млн, он возглавлял список самых дорогих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) наряду с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. В сентябре 2025 года Transfermarkt оценивал Батракова в €23 млн, делая его самым дорогим российским игроком, тогда как вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин оценивались в €20 млн каждый.
Международный центр спортивных исследований (CIES) в ноябре 2025 года признал самым дорогим игроком РПЛ полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка с трансферной стоимостью от €38 млн до €45 млн. Алексей Батраков занимал второе место в этом рейтинге с оценкой €37–43 млн. Ранее, в сентябре 2025 года, CIES уже признавал Батракова самым дорогим футболистом лиги, оценив его стоимость в €43,9 млн.