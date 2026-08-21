Самый дорогой футболиcт РПЛ Батраков перешел в турецкий «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков перешел в турецкий «Галатасарай». Стоимость сделки составила €25 млн. Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсети X.

Контракт с 21-летним футболистом подписан на пять лет — до лета 2031 года. По условиям соглашения, ежегодный чистый оклад игрока составит €3,25 млн, а «Локомотив» гарантировал себе 15% от прибыли при последующей перепродаже футболиста.

Покупка войдет в историю турецкой Суперлиги как седьмая по стоимости, а для самого «Галатасарая» станет четвертой по величине.

Для «Локомотива» продажа Батракова стала рекордной: ранее самым дорогим был переход Бай Умара Ньясса в «Эвертон» за €17,9 млн.

Батраков играл за основной состав «Локомотива» с 2024 года. Он участвовал в 84 матчах, забил 34 мяча и сделал 23 результативные передачи. В прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим снайпером команды с 13 голами.

Портал Transfermarkt оценивает Батракова в €28 млн, что делает его самым дорогим игроком российского чемпионата и вторым по стоимости среди всех российских футболистов после вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.