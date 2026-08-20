От ударов по складам Wildberries пострадали более 100 компаний из Петербурга

Более 100 производственных компаний из Санкт-Петербурга пострадали из-за ударов беспилотников по логистическим объектам Wildberries, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

«Мы на сегодняшний день имеем сведения о более чем 100 производственных компаниях Петербурга, товар которых пострадал на складах Wildberries не только в Петербурге и Ленобласти, но и в других регионах России»,— сказал господин Поляков на «прямой линии» в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (цитата по «Интерфаксу»).

Как добавил вице-губернатор Санкт-Петербурга, власти города обсуждают возможные меры поддержки и с бизнесом, и с Wildberries.

Подробнее — в материале «Ъ» «Процент непреодолимой силы».