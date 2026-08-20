От ударов по складам Wildberries пострадали более 100 компаний из Петербурга
Более 100 производственных компаний из Санкт-Петербурга пострадали из-за ударов беспилотников по логистическим объектам Wildberries, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
«Мы на сегодняшний день имеем сведения о более чем 100 производственных компаниях Петербурга, товар которых пострадал на складах Wildberries не только в Петербурге и Ленобласти, но и в других регионах России»,— сказал господин Поляков на «прямой линии» в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (цитата по «Интерфаксу»).
Как добавил вице-губернатор Санкт-Петербурга, власти города обсуждают возможные меры поддержки и с бизнесом, и с Wildberries.
Подробнее — в материале «Ъ» «Процент непреодолимой силы».
Власти Санкт-Петербурга разрабатывают меры поддержки для производителей и продавцов, пострадавших от происшествий на объектах Wildberries, по поручению губернатора Александра Беглова. Одним из предложений являются льготные программы Фонда микрофинансирования с суммами до 5 млн рублей и ставками от 3% до 10,5% годовых. Городская администрация совместно с Федеральной налоговой службой также готовит индивидуальные решения для предпринимателей.
24 июля 2026 года работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге была временно приостановлена. Это произошло во время масштабной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область, когда над областью сбили 50 беспилотников, а в Петербурге удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, где находится склад в Шушарах.