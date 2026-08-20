Вучич поблагодарил власти России за отправку Ил-76 в Сербию для тушения пожаров

Президент Сербии Александр Вучич выразил признательность российским властям за помощь в тушении природных пожаров в стране. Накануне вечером в Сербию прибыл специальный самолет Ил-76 МЧС России, оборудованный системой сброса до 42 т воды за вылет. Самолет базируется в аэропорту города Ниш, где расположен Российско-сербский гуманитарный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Marko Djurica / Reuters

«Я благодарен России, которая нам отправила „Ильюшин“. Его пилот сбросил свыше 200 т воды, а 21 т прямо попала в центр возгорания и спасла 50 объектов. Все дома сохранены»,— сказал господин Вучич в эфире радио и телевидения Сербии (цитата по «РИА Новости»).

Пожары локализуются на северо-востоке страны в заповеднике Делиблатска-Пешчара, где огонь охватил свыше 3,5 тыс. га. Засуха и низкий уровень воды в реке Дунай осложняют ситуацию. По данным сербских властей, к тушению привлечены более 400 человек, включая пожарных, военнослужащих, добровольцев и авиатехнику МВД.