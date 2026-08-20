У сети одежды Lime сменился руководитель

О смене гендиректора ООО «Стиль трейд», операционного лица одежного ритейлера Lime, “Ъ” узнал из данных СПАРК. 18 августа 2026 года компанию возглавила Ветта Гурьева, сменившая в этой должности Евгения Масюгина. В Lime оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

Ветта Гурьева — финансовый руководитель с многолетним опытом в российской фешен-индустрии, отмечает гендиректор Infoline Михаил Бурмистров. В 2013 году она занимала должность заместителя финансового директора Jeans Symphony. Позже госпожа Гурьева работала директором по финансам ООО «Стиль Трейд», говорит эксперт.

Евгений Масюгин, покинувший пост, работал в Lime с 2013 года и руководил ООО «Стиль Трейд» с конца августа 2024 года. Он сменил на посту гендиректора Антона Летушева, позднее возглавившего другого крупного российского одежного ритейлера — Melon Fashion Group.

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