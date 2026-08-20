У сети одежды Lime сменился руководитель
О смене гендиректора ООО «Стиль трейд», операционного лица одежного ритейлера Lime, “Ъ” узнал из данных СПАРК. 18 августа 2026 года компанию возглавила Ветта Гурьева, сменившая в этой должности Евгения Масюгина. В Lime оперативно на запрос “Ъ” не ответили.
Ветта Гурьева — финансовый руководитель с многолетним опытом в российской фешен-индустрии, отмечает гендиректор Infoline Михаил Бурмистров. В 2013 году она занимала должность заместителя финансового директора Jeans Symphony. Позже госпожа Гурьева работала директором по финансам ООО «Стиль Трейд», говорит эксперт.
Евгений Масюгин, покинувший пост, работал в Lime с 2013 года и руководил ООО «Стиль Трейд» с конца августа 2024 года. Он сменил на посту гендиректора Антона Летушева, позднее возглавившего другого крупного российского одежного ритейлера — Melon Fashion Group.
Подробнее — в материале «Ъ» «Одежде подобрали финансиста»
Ветта Гурьева, назначенная гендиректором ООО «Стиль трейд», ранее работала заместителем финансового директора Jeans Symphony в 2013 году, а позже — директором по финансам ООО «Стиль Трейд». Генеральный директор Infoline Михаил Бурмистров связывает это назначение с возможной оптимизацией бизнеса Lime, поскольку бренд закрывает франчайзинговые точки и замораживает открытие новых магазинов.
Компания Lime, основанная в Самаре в 2008 году предпринимателем Дмитрием Хохловым, показала значительный рост выручки по итогам 2025 года, увеличив её на четверть до 43 млрд рублей, а чистую прибыль — в 2,2 раза до 4,6 млрд рублей. На август 2026 года бренд управляет 60 собственными и 14 партнерскими магазинами в России, а также 11 магазинами за рубежом.
Антон Летушев, которого сменил на посту Евгения Масюгина, до перехода в Melon Fashion Group возглавлял ООО «Стиль Трейд» с 2024 года. Господин Летушев, став гендиректором Melon Fashion Group, в декабре 2025 года отмечал, что даже крупные игроки могут уйти с рынка одежного ритейла, поскольку экономика бизнеса у всех разная. Он также считает, что 2026 год станет проверкой на эффективность для всего рынка одежного ритейла, особенно для компаний с годовым оборотом до 1,5 млрд рублей.