Одежде подобрали финансиста

Новым гендиректором «Стиль трейда» — операционной компании одежной сети Lime — стала Ветта Гурьева, ранее отвечавшая в компании за финансы. Назначение топ-менеджера с такими компетенциями может быть связано с оптимизацией бизнеса: бренд сейчас закрывает франчайзинговые точки и замораживает открытие новых магазинов. Пересмотр стратегии ритейлера может быть обусловлен снижением реальных продаж на российском фешен-рынке на 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

О смене гендиректора ООО «Стиль трейд», операционного лица одежного ритейлера Lime, “Ъ” узнал из данных СПАРК. 18 августа 2026 года компанию возглавила Ветта Гурьева, сменившая в этой должности Евгения Масюгина. В Lime оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

Бренд Lime основан в Самаре в 2008 году предпринимателем Дмитрием Хохловым. Сейчас ему принадлежит 100% ООО «Стиль Трейд». По итогам 2025 года выручка компании выросла на четверть, до 43 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 4,6 млрд руб. Сейчас у бренда, по собственным данным, 60 собственных и 14 партнерских магазинов в России, а также 11 за рубежом, включая Дубай, Бахрейн, Армению, Белоруссию и Казахстан.

Ветта Гурьева — финансовый руководитель с многолетним опытом в российской фешен-индустрии, отмечает гендиректор Infoline Михаил Бурмистров. В 2013 году она занимала должность заместителя финансового директора Jeans Symphony. Позже госпожа Гурьева работала директором по финансам ООО «Стиль Трейд», говорит эксперт.

Евгений Масюгин, покинувший пост, работал в Lime с 2013 года и руководил ООО «Стиль Трейд» с конца августа 2024 года. Он сменил на посту гендиректора Антона Летушева, позднее возглавившего другого крупного российского одежного ритейлера — Melon Fashion Group.

В условиях прекращения роста доходов потребителей, повышения уровня финансовых и валютных рисков компания фокусируется на повышении эффективности, поэтому такое назначение выглядит логичным, говорит Михаил Бурмистров.

Кадровые перестановки в компании происходят на фоне новостей об оптимизации бизнеса сети.

В августе бренд сообщил Forbes, что планирует закрыть 14 магазинов, работающих по франшизе. «Известия» в июле писали о сокращении штата и отказе компании от открытия новых магазинов до конца 2026 года.

Пересматривать стратегии развития одежные бренды вынуждает снижение продаж. Хотя в деньгах фешен-рынок по итогам первой половины 2026 года показывает номинальный рост на 5–7%, число покупок в сегменте снижается на 10–15%. Этот тренд не новый: по итогам 2025 года продажи в модной индустрии сократились на 8–10%, отмечали ранее аналитики. Это привело к полному уходу с рынка некоторых не очень больших игроков — например, Incity, Just Clothes, Face Code и др. Крупные бренды — например, Gloria Jeans, O’stin, Concept Club — сократили число магазинов.

Виктория Колганова