Инвесторы нарастили притоки в ETF-фонды

Вечером 19 августа цена биткойна (BTC) начала стремительный рост, который продолжился на торгах 20 августа. По данным Investing.com, цена криптовалюты за два дня взлетела на 10%, причем котировкам удалось закрепиться выше $72 тыс., обновив максимумы с начала июня. Резкий рост цен был заметен и у других криптовалют: цена эфира (ЕТН) за два дня выросла на 17%, перевалив за $2,3 тыс., максимума с середины мая. Цена Solana (SOL) выросла на 12%, а рипла (XRP) — на 20%. Инвесторы значительно нарастили притоки в ETF-фонды.

По данным Coinmarket.cap, только за 19 августа они вложили около $518 млн, почти в полтора раза больше, чем чистый приток за весь июль. Как указывают эксперты, такая реакция могла быть обусловлена итогами встречи президента США Дональда Трампа с представителями криптоиндустрии, где глава Белого дома подтвердил намерение добиться принятия в Конгрессе США Clarity Act — законопроекта, который должен разграничить регулирование криптовалют между американскими ведомствами и сделать отрасль более удобной для институциональных инвесторов.

Однако резкий скачок цен был вызван не только «ручными покупками», но и массовым закрытием коротких позиций, указывает гендиректор «Технобита» Александр Пересичан. По данным CoinGlass, объем закрытых коротких позиций в биткойне только за 19 августа превысил рекордные $1,37 млрд, 20 августа объем ликвидаций превысил $330 млн. Учитывая это, нынешний рост цены биткойна носит скорее технический характер, вероятно, этот рост окажется временным, так как многие инвесторы поспешат зафиксировать прибыль, указывают участники рынка.

Подробнее — в материале «Ажиотажная распродажа».