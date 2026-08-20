Ажиотажная распродажа

Резкий рост цены биткойна вечером 19 августа привел к рекордному закрытию коротких позиций: суммарный объем ликвидаций уже превысил $1,6 млрд. Рост цены, скорее всего, носит временный характер, так как инвесторы ожидают регуляторных изменений, а также сигнала от ФРС США о намерении снижать ключевую ставку. Институциональный спрос на биткойн остается крайне низким, как и активность розничных трейдеров, учитывая ее сезонный спад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Вечером 19 августа цена биткойна (BTC) начала стремительный рост, который продолжился на торгах 20 августа. По данным Investing.com, цена криптовалюты за два дня взлетела на 10%, причем котировкам удалось закрепиться выше $72 тыс., обновив максимумы с начала июня. Резкий рост цен был заметен и у других криптовалют: цена эфира (ЕТН) за два дня выросла на 17%, перевалив за $2,3 тыс., максимума с середины мая. Цена Solana (SOL) выросла на 12%, а рипла (XRP) — на 20%.

Инвесторы значительно нарастили притоки в ETF-фонды.

По данным Coinmarket.cap, только за 19 августа они вложили около $518 млн, почти в полтора раза больше, чем чистый приток за весь июль. Как указывают эксперты, такая реакция могла быть обусловлена итогами встречи президента США Дональда Трампа с представителями криптоиндустрии, где глава Белого дома подтвердил намерение добиться принятия в Конгрессе США Clarity Act — законопроекта, который должен разграничить регулирование криптовалют между американскими ведомствами и сделать отрасль более удобной для институциональных инвесторов.

Однако резкий скачок цен был вызван не только «ручными покупками», но и массовым закрытием коротких позиций, указывает гендиректор «Технобита» Александр Пересичан. По данным CoinGlass, объем закрытых коротких позиций в биткойне только за 19 августа превысил рекордные $1,37 млрд, 20 августа объем ликвидаций превысил $330 млн. «Учитывая, что с начала лета стоимость биткойна колебалась в диапазоне $57–66 тыс., часть участников сделала ставку на дальнейший спад котировок и выставила короткие позиции»,— поясняет господин Пересичан.

Учитывая это, нынешний рост цены биткойна носит скорее технический характер, вероятно, этот рост окажется временным, так как многие инвесторы поспешат зафиксировать прибыль, указывают участники рынка. «Резкое закрытие позиций может временно поднять цену, но оно не означает повышения интереса к активу»,— считает операционный директор Millpay Игорь Плотников. Сильного институционального спроса на биткойн на данный момент не наблюдается. Несмотря на то что за июль и две декады августа суммарный чистый приток в ETF биткойна составил $1,8 млрд, еще в июне чистый отток средств превышал рекордные $4 млрд (см. “Ъ” от 27 июня). «Низкие объемы притоков подтверждают, что крупные инвесторы возвращаются в биткойн осторожно и не готовы агрессивно наращивать позиции»,— указывает господин Пересичан. Вложения розничных инвесторов также крайне низкие, в том числе и из-за сезонного спада активности, заявляет директор департамента торговых операций «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

В ближайшие месяцы определяющим фактором для курса криптовалют станет решение Сената США о принятии Clarity Act, который усиленно продвигает нынешний президент США, указывают эксперты.

«Законопроект должен создать четкую структуру регулирования крипторынка в США, однако процесс его принятия застопорился в Сенате из-за политических разногласий, так что, если его не примут в сентябре, давление на стоимость биткойна возрастет»,— отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Инвесторы рассчитывают на принятие законопроекта, так как без него любые текущие послабления могут быть легко отменены будущей администрацией Белого дома»,— отмечает Дмитрий Царьков.

Крупные инвесторы также ждут «более понятной позиции ФРС по снижению ключевой ставки», отмечает господин Плотников. До этого курс биткойна, вероятнее всего, «будет находиться в текущем ценовом коридоре с поправкой на ликвидации позиций на деривативном рынке», считает господин Царьков.

Андрей Ковалев