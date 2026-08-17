Туристы держатся в границах

Темп роста рынка выездного туризма в 2026 году может замедлиться с 15,5% до 4,5% за счет ближневосточного кризиса и общего охлаждения экономики. Суммарно за рубеж отправятся 14 млн туристов из России, на 4 млн меньше, чем в 2019 году. Выйти на докризисный уровень рынок не может из-за действующих ограничений на поездки в Европу и нехватки воздушного флота для развития новых массовых направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В 2026 году за рубеж в общей сложности могут отправиться 14 млн российских туристов, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Год к году значение вырастет на 4,5%. Это почти в три с половиной раза ниже темпа 2025 года, когда рост достиг 15,5%. Значение также будет на 22,2% отставать от показателя докризисного 2019 года, когда за рубеж отправились 18 млн российских туристов, следует из подсчетов НРА.

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее указывали, что в январе—июне 2026 года россияне совершили 9,5 млн туристических поездок за рубеж. Год к году значение увеличилось на 8,7%. В сервисе «Туту» говорят, что спрос на авиаперелеты за рубеж в пассажирах с начала года вырос на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года. Аналитики «Слетать.ру» указывают, что совокупное количество проданных туров с заездами в январе—августе 2026 года прибавило 15,4% год к году.

Основными факторами, сдерживающими рост выездного турпотока в этом году, в НРА называют общее охлаждение экономики и конфликт на Ближнем Востоке.

Аналитики обращают внимание на то, что по итогам 2025 года ОАЭ стали вторым по популярности выездным направлением среди россиян. Но в январе—июне 2026 года поток в страну, согласно данным Погранслужбы ФСБ, сократился на 48,9% год к году.

Падение спроса на ОАЭ, с одной стороны, напрямую связано с действовавшими весной ограничениями на авиасообщения, с другой — даже после их снятия поток гостей не удалось в полной мере восстановить, следует из материалов НРА. Аналитики предполагают, что в этом году страну посетит менее 1 млн туристов из России. Поток сократится более чем на 41% год к году. В «Туту» замечают, что в январе—августе спрос на перелеты в ОАЭ сократился на 31% год к году, в Израиль — на 20%.

Управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин, впрочем, сомневается, что восстановление выездного турпотока упирается в желание туристов куда-либо ехать. Более важные факторы — ограниченные провозные емкости и география полетов. В пользу этого, по мнению эксперта, говорит тот факт, что в организованном туризме количество поездок в 2025 году уже почти вышло на докризисный уровень: ключевые направления пакетного отдыха туристам по-прежнему доступны.

Важным фактором сохраняющегося разрыва господин Лаврухин считает самостоятельные поездки, в первую очередь — в Европу. Здесь основным сдерживающим фактором выступает визовая политика.

Аналитики Continent Express подсчитали, что в январе—июне 2026 года спрос на визы стран Шенгенского соглашения сократился на 9% год к году. Для основных туристических направлений падение оказалось более выраженным. Италия потеряла 14%, Франция — 39%, а Испания — 51% заявок год к году. В Continent Express это связывают с дефицитом слотов для записи, общим ужесточением визовых процедур и финансовых требований к туристам.

Визовая политика европейских стран во втором полугодии вряд ли изменится. Например, Словакия с 7 июля в принципе ввела временные ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян. А пользователи популярного среди самостоятельных путешественников ресурса «Форум Винского» обращают внимание на высокое число отказов в оформлении виз Греции и Болгарии.

Аналитики НРА обращают внимание на то, что альтернативные направления в то же время демонстрируют выраженную динамику роста, приводя в качестве примера Вьетнам, Китай и Мальдивы. Данные «Слетать.ру» указывают на то, что продажи организованных туров во Вьетнам на январь—август 2026 года увеличились в пять раз год к году, в Китай — в два раза, на Мальдивы — на 75%. Аналитики также зафиксировали увеличение интереса к Индонезии на 29,5% год к году. В Anex говорят также о существенном росте туров в Танзанию, Японию, Маврикий и Оман, связывая это в том числе с расширением возможности авиаперевозки.

Согласно Travelata.ru, 64,1% от общего объема российских организованных туристов в январе—августе 2026 года отправились в Турцию и Египет.

На долю Вьетнама, по данным АТОР, в первом полугодии 2026 года пришлось 7,8% от совокупного количества выездов, Китая — 17,1%. Антон Лаврухин в то же время сомневается, что недостающие до уровня докризисного 2019 года 4 млн поездок удастся заместить за счет растущих стран: флот ограничен, и каждое новое массовое направление конкурирует за одни и те же борта. Эксперт предполагает, что к 18 млн выездов в год туристический рынок вернется лишь на рубеже 2029–2030 годов. Быстрее, через два-три года, это возможно лишь при восстановлении прямого авиасообщения с популярными странами Европы и смягчении визового режима.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров